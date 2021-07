Der Trend zu Sondersendungen in der Primetime hält bei den Privatsendern weiter an, auch bei Sat.1 scheint man nun auf den Geschmack zu kommen. Am Mittwochabend gab's um 20:15 Uhr jedenfalls ein recht kurzfristig anberaumtes "Akte Spezial" zu sehen, in dem Claudia von Brauchitsch der Frage nachging, wie es mit dem Sommerurlaub in diesem Jahr angesichts der Corona-Situation in diesem Jahr aussieht.

Insgesamt interessierten sich nur rund 900.000 Menschen für die Sendung, was beim Gesamtpublikum nur mageren 3,4 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das "Akte Spezial" in etwa auf die normale Sat.1-Flughöhe und erzielte soldie 7,1 Prozent Marktanteil. Für Sat.1 war das in jedem Fall schon der höchste Marktanteil, der zwischen 17 Uhr und 3 Mitternacht erzielt wurde.

Bei RTL feierte unterdessen "Reich und herzlich - Ein Millionär geht undercover" als zunächst einmalige Sendung seine Premiere. Die Gesamt-Reichweite fiel auch hier mit 1,59 Millionen ziemlich ernüchternd aus, der Marktanteil belief sich auf 6,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber für immerhin 10,5 Prozent Marktanteil - ein halbwegs solider, aber alles in allem eben trotzdem blasser Einstand. "Stern TV" zählte im Anschluss trotz der späteren Sendezeit übrigens insgesamt etwa genauso viele Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte noch auf 10,5 Prozent.

Recht zufrieden sein dürfte man bei ProSieben mit 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für den Film "The Darkest Minds - Die Überlebenden". Wiederholungen von "9-1-1 Notruf L.A." ließen den Marktanteil danach allerdings zuerst auf 4,2 und dann auf 3,0 Prozent abstürzen. Gut hielt sich unterdessen Kabel Eins: Der Film "Das perfekte Verbrechen" lag zum Start in den Abend mit 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schon deutlich über dem Senderschnitt, danach steigerte sich "Das Schweigen der Lämmer" noch auf 6,5 Prozent Marktanteil. Vox steigerte sich mit seinem "Bones"-Viererpack von anfänglich miesen 4,4 Prozent im Lauf des Abends noch auf über 7 Prozent Marktanteil, RTLzwei kam mit "Zuhause im Glück" und "Das Messie-Team" nicht über 3,6 und 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.