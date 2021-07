Mit 5,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bescherte "Aktenzeichen XY... gelöst!" dem ZDF am Mittwoch den Tagessieg beim Gesamtpublikum und einen hervorragenden Marktanteil von 21,3 Prozent. Das XY-Special war damit sogar erfolgreicher als die regulären "Aktenzeichen"-Sendungen zuletzt, eine höhere Reichweite verzeichnete "XY" zuletzt im Januar.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich Rudi Cerne an die Spitze, hier belief sich der Marktanteil auf 15,4 Prozent. Eine höhere Reichweite in dieser Altersgruppe verzeichneten am Mittwoch nur die "Tagesschau" im Ersten und am Vorabend "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" bei RTL, in der Primetime war das ZDF aber auch beim jungen Publikum Marktführer.

Beim Gesamtpublikum war die Überlegenheit des ZDF noch drückender: Unter den neun meistgesehenen Sendungen des Tages finden sich von anderen Sendern nur die "Tagesschau" um 20 Uhr und "RTL aktuell" am Vorabend. Betrachtet man nur die Primetime ab 20:15 Uhr, dann erreichte das ZDF auch mit Wiederholungen von "SOKO Wismar" um 18 Uhr oder den "Rosenheim-Cops" um 16:15 Uhr mehr Menschen als die Konkurrenz um 20:15 Uhr.

Auch das "Auslandsjournal" war mit 3,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gefragter als die zweitstärkste 20:15-Uhr-Sendung (und punktete mit 9,5 Prozent Marktanteil auch bei den 14- bis 49-Jährigen). Platz 2 hinter dem ZDF erreichte um 20:15 Uhr der Film "Big Manni" im Ersten, dessen Reichweite bei 2,76 Millionen lag. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich hier auf 10,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,6 Prozent erzielt. Reichweitenstärkste Primetime-Sendung der Privaten war "Reich und herzlich" bei RTL - allerdings schalteten hier gerade mal 1,59 Millionen ein.