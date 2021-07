Recht kurzfristig hat Super RTL am Mittwochabend sein Programm geändert und zeigt dort nun statt "Dr. House", das in den vergangenen Monaten dort in der Regel für gute Quoten gesorgt hatte, nun "Chicago Med" noch einmal von Anfang an. Nachdem die Serie in der Vergangenheit auch schon bei Vox für Kummer sorgte, sah es nun auch bei Super RTL gar nicht gut aus: Die vier Folgen am Stück erreichten nur Marktanteile zwischen 0,5 und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum ging's zwar auf bis zu 1,5 Prozent nach oben, die Gesamt-Reichweite war mit 0,19 bis 0,23 Millionen trotzdem überschaubar.

Zufrieden sein kann man unterdessen bei Sixx, wo man ProSieben-Recycling betrieb und noch einmal den "Alm"-Auftrieb aus der vergangenen Woche wiederholte. Auch hier sahen insgesamt im Schnitt 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 1,6 Prozent aber gut aus und lag klar über den Sixx-Normalwerten.

Auch nebenan bei ProSieben Maxx konnte man sich über gute Quoten in der Primetime freuen: "Two and a half Men" steigerte sich von schon guten 1,8 Prozent Marktanteil um 20:15 Uhr auf hervorragende 3,1 Prozent für die dritte Folge um 21:11 Uhr. "Superstore" konnte da dann allerdings nicht mehr mithalten und kam ab 21:39 Uhr auf 1,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Wrestling-Show "RAW" danach auf 1,2 Prozent - und "esports.com TV" fand kurz nach Mitternacht fast gar keine Fans mehr: Der Marktanteil belief sich auf mickrige 0,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Auf einen erfolgreichen Mittwochabend blickt unterdessen auch Tele 5 zurück, wo "Summer of ´84" 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, "Wolf Creek" danach 1,8 Prozent, "Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre" nach Mitternacht sogar 3,3 Prozent. Die Reichweite kletterte auf bis zu 280.000 Zuschauende im Lauf des Abends an. Auch bei DMAX kann man mit 2,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil für "Outback Opal Hunters" und 2,7 Prozent für "Blind Frog Ranch" in der Primetime sehr zufrieden sein.