Am 1. Juli wäre Lady Diana 60 Jahre alt geworden, das ist auch der Grund, weshalb derzeit verschiedene Medien so viel über die 1997 verstorbene Ex-Frau von Prinz Charles berichten. RTL hatte am Donnerstag gleich einen ganzen Thementag ausgerufen - und damit gepunktet. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,8 Prozent lag man weit vor der Konkurrenz.

Besonders gut lief es in der Primetime: "60 Jahre Prinzessin Diana - Wer war sie wirklich?" erreichte 2,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, schon beim Gesamtpublikum kam RTL damit auf sehr gute 10,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 14,7 Prozent gemessen. Und auch mit der Doku "Die Wahrheit über unsere Königshäuser - Insider packen aus" waren im Anschluss noch 14,0 Prozent drin.

Auch in der Daytime waren für RTL mit Lady Di aber solide bis gute Quoten drin. Der erste Teil der Doku-Reihe "Prinzessin Diana: Liebe. Macht. Legende." erreichte zwar nur 8,2 Prozent, Teil zwei kam ab 11 Uhr dann aber schon auf 10,6 Prozent. Auf "Punkt 12" war mit 16,4 Prozent ohnehin verlassen, aber auch ein anschließendes Special zum Geburtstag von Diana erreichte noch eine Reichweite von 710.000 - das hatte 15,5 Prozent beim jungen Publikum zur Folge. Und auch zwei weitere Dokus lagen im Anschluss im zweistelligen Bereich, was am RTL-Nachmittag keine Selbstverständlichkeit ist.

Weniger Grund zur Freude hat heute dagegen ProSieben. Zwar lag der Vorabend bei mehr als zehn Prozent Marktanteil, in der Primetime stürzte "Die Alm" nach dem guten Start in der Vorwoche aber ab. Nur noch 900.000 Menschen interessierten sich für die Realityshow, das waren fast 400.000 weniger als beim Staffelstart. Gut die Hälfte dieser Zuschauenden kam aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, hier wurden nur 7,8 Prozent Marktanteil gemessen, eine Woche zuvor waren es noch 11,4 Prozent. Durch die schlechte Performance tat sich dann auch das restliche Abendprogramm schwer: "red." blieb bei 6,1 Prozent hängen, "o2 Music Roadtrip" tat sich mit 4,7 Prozent noch schwerer.

Einen Abend zum Vergessen erlebte mal wieder Sat.1, überraschend kommt das aber nicht. Zwei alte Folgen von "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" bescherten dem Sender nur 3,7 und 4,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Die neuen Episoden von "FBI: Most Wanted" holten dann ebenfalls nur 3,7 und 4,0 Prozent.