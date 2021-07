am 03.07.2021 - 09:44 Uhr

Ein Tagesmarktanteil von 4,4 Prozent ist eigentlich natürlich kein Grund, zu jubeln - wenn man bedenkt, dass RTLzwei im Juni aber im Schnitt gerade mal 4,0 Prozent erzielte und auch im April und Mai mit 4,5 und 4,6 Prozent Marktanteil kaum besser dastand, dann darf man in Grünwald mit einem solchen Wert an einem Tag, an dem das ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen satte 29,3 Prozent erzielt, schon ziemlich zufrieden sein.

Dabei bekam RTLzwei die EM-Konkurrenz natürlich ebenfalls zu spüren, um 20:15 Uhr musste sich der Film "Hitch - Der Date-Doktor" mit 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben, insgesamt sahen 380.000 Leute zu. Doch dafür ging's im weiteren Verlauf des Abends bergauf, "Redemption - Stunde der Vergeltung" ließ die Gesamt-Reichweite deutlich auf 560.000 steigen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog auf 4,8 Prozent an, nach Mitternacht steigerte sich "Extraction" auf 5,9 Prozent und die "Hitch"-Wiederholung erzielte tief in der Nacht sogar stolze 9 Prozent Marktanteil.

Punkten konnte RTLzwei auch schon zur Mittagszeit, als der "Frauentausch" 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. Am späteren Nachmittag und Vorabend hielten sich "Hartz und Herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken", "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit 4,3 bis 4,4 Prozent zumindest halbwegs solide und halfen somit mit beim insgesamt soliden Abschneiden.

Blickt man auf die kleineren Sender, findet man auch einige, die sich am Freitagabend gut gegen die Fußball-Konkurrenz hielten. Tele 5 etwa lag mit dem Film "Entgleist" um 20:15 Uhr mit 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen klar über dem eigenen Senderschnitt. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 320.000 Zusehende. Sixx kam mit "Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty-Docs" auf bis zu 1,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, die kleine Schnecke "Turbo" konnte bei Super RTL mit 1,8 Prozent Marktanteil punkten, DMAX startete dank der "Alaskan Bush People" sogar mit 2,3 Prozent Marktanteil in den Abend.

Dass Sat.1 Gold mit einem Tagesmarktanteil von 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen der größte unter den kleinen Sendern war (obwohl er sich eigentlich an ein älteres Publikum wendet), hat der Sender zum Einen einem starken Abschneiden am Mittag und frühen Nachmittag zu verdanken, wo die Klassiker "Ein Engel auf Erden" und "Unsere kleine Farm" teils mit über 3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugten. Zum Anderen steigerten sich die alten Sat.1-Crimedokus am späten Abend auf hervorragendde Quoten. Nach Mitternacht holten "K11", "Niedrig und Kuhnt" und "Lenßen & Partner" von zunächst über 5, ab 0:38 Uhr gar deutlich über 6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.