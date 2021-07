am 04.07.2021 - 09:06 Uhr

Obwohl das ZDF am Samstag keine EM-Spiele zeigte, konnte der Mainzer Sender mit seinem Programm punkten - und beim Gesamtpublikum einen sehr guten Tagesmarktanteil von 12,5 Prozent erzielen. Überaus erfolgreich war der Sender dabei schon am Nachmittag, wo eine "Inga Lindström"-Wiederholung mit 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf sehr gute 14,5 Prozent Marktanteil kam, ehe sich "Bares für Rares" auf 1,45 Millionen steigerte. Eine weitere Folge der Trödelshow brachte es danach mit 1,61 Millionen Zuschauenden sogar auf 17,4 Prozent. Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen zu diesem Zeitpunkt nur für 4,8 Prozent reichte, wird man beim ZDF verschmerzen können.

Danach waren schließlich die Krimis an der Reihe: "Die Rosenheim-Cops" kamen trotz alter Folge im Nachmittagsprogramm auf 1,51 Milliionen Menschen und 15,4 Prozent Marktanteil, bevor zwei "SOKO Kitzbühel"-Folgen teils in direkter Konkurrenz zur EM bis zu 1,82 Millionen vor dem Fernseher hielten. Auch um 20:15 Uhr war das ZDF dank seiner Krimis der größte Fußball-Verfolger: 4,46 Millionen Personen entschieden sich für "Wilsberg" und trieben den Marktanteil auf starke 18,0 Prozent, "Ein starkes Team" verbuchte danach noch 3,48 Millionen Zuschauende sowie 14,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen waren es unterdessen RTL und Sat.1, die in der Primetime gegen die Fußball-EM noch halbwegs ordentlich performten. So lockte der Aufguss der zu Jahresbeginn schon einmal mit mäßigem Erfolg gezeigten "80er Show" im Schnitt 1,38 Millionen Menschen zu RTL, daunter 430.000 aus der Zielgruppe, wo der Marktanteil unspektakuläre 8,0 Prozent betrug. Sat.1 kam um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "Happy Family" auf 7,5 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Abraham Lincoln: Vampirjäger" ging dagegen am späten Abend mit nur 4,3 Prozent in Sat.1 komplett baden und lag zu diesem Zeitpunkt noch hinter ProSieben, wo "Alles erlaubt - Eine Woche ohne Regeln" auf 5,1 Prozent kam. Um 20:15 Uhr hatte der Sender zunächst mit der Komödie "Zum Ausziehen verführt" gerade mal 3,8 Prozent eingefahren und musste sich damit sogar noch RTLzwei geschlagen geben. Richtig mau lief's für "MacGyver", der bei Kabel Eins zum Start in den Abend ebenso wie "Face/Off" bei Vox lediglich 2,3 Prozent verbuchte.