Eigentlich lief der Sonntag für Vox nicht gerade gut an. Als der Sender selbst im Nachmittagsprogramm noch den schon in den frühen Morgenstunden begonnenen Marathon an Wiederholungen von "Criminal Minds" ausstrahlte, lag der Marktanteil des Privatsenders in der Zielgruppe zeitweise bei weniger als drei Prozent. Und auch die Eigenproduktionen - das Magazin "auto mobil", "Biete Rostlaube, suchte Traumauto" und "Hot oder Schrott" - blieben am Vorabend mit Marktanteilen zwischen 6,2 und 6,5 Prozent eher unspektakulär.

Doch "Hot oder Schrott" konnte in der Primetime dann doch noch einen richtig schönen Erfolg verbuchen: Gegen allerlei Fiction-Konkurrenz bot ein "Promi Spezial" vielen offensichtlich eine gute Alternative. Immerhin 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Dokusoap, darunter 580.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe führte das dazu, dass Vox einen starken Marktanteil von 9,7 Prozent verzeichnete - was auch deshalb bemerkenswert ist, weil der Sender die Folge erst vor einem halben Jahr ausgestrahlt hatte.

Dazu kommt, dass der Audience Flow perfekt gelang, denn "Prominent" hielt im weiteren Verlauf des Abends noch 750.000 Zuschauende vor den Fernseher und trieb den Marktanteil in der Zielgruppe auf beachtliche 12,4 Prozent. Für das Magazin war es der beste Wert seit Mitte Februar. Nach Mitternacht schlug dann auch noch die Stunde von "Medical Detectives", das Vox wie gewohnt zum Marktführer machte. 13 Prozent. waren um 0:14 Uhr drin, eine Stunde später waren es schon 16,2 Prozent und nach 2 Uhr steigerte sich die True-Crime-Reihe gar auf mehr als 20 Prozent.

Der mit der Primetime begonnene Endspurt verhalf Vox zugleich dazu, in der Tagesabrechnung vor Sat.1 zu landen. Während Sat.1 am Sonntag im Schnitt 7,4 Prozent Marktanteil verbuchte, schaffte Vox etwas bessere 7,7 Prozent - und um ein Haar hätte man auch noch ProSieben einholen können, dessen Marktanteil mit 7,8 Prozent, gemessen an den eigenen Ansprüchen, ziemlich dürftig ausfiel.