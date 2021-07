am 06.07.2021 - 09:09 Uhr

Bert Trautmann galt zu Lebzeiten als einer der besten Fußball-Torhüter der Welt. Doch er war auch umstritten, denn er diente im Zweiten Weltkrieg als Fallschirmjäger bei der Luftwaffe. Am Ende des Krieges kam er in britische Gefangenschaft, eine Rückführung nach Deutschland lehnte er Jahre später ab und blieb in Großbritannien. Sein Engagement bei Manchester City sorgte für große Proteste - doch durch seine Leistungen überzeugte Trautmann die Fans schnell. Mit einem Themenabend zum 2013 verstorbenen Trautmann hat Das Erste nun sehr gute Quoten eingefahren.

Mit dem Drama "Trautmann" erreichte der Sender 4,49 Millionen Menschen, das hatte schon beim Gesamtpublikum sehr gute 16,7 Prozent Marktanteil zur Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Film sogar das erfolgreichste Format nach 20:15 Uhr: 900.000 Zuschauende in diesem Alter bescherten dem Ersten 12,9 Prozent Marktanteil. Und der Erfolg ging noch weiter: Mit der Doku "Vom Nazi zum englischen Fußballidol" erreichte man noch 16,7 (gesamt) und 10,9 Prozent (14-49). 3,84 Millionen Menschen blieben ab 22 Uhr noch dran.

Die "Tagesthemen" starteten aufgrund des Trautmann-Doppels etwas später, profitierten aber von dem guten Vorlauf. Die Reichweite des Nachrichtenmagazins lag bei 2,32 Millionen, 12,6 Prozent wurden insgesamt und 10,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum gemessen. Danach rauschten die Quoten allerdings in den Keller: Die Doku "Abflug aus der Pandemie" erreichte nur 890.000 Menschen und 6,7 Prozent Marktanteil. Und auch beim jungen Publikum ging der Marktanteil auf 6,3 Prozent zurück.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte am Montag unterdessen das ZDF. Eine alte "Nord Nord Mord"-Folge kam auf 6,61 Millionen Menschen zur besten Sendezeit, das hatte 23,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls sehr gute 9,4 Prozent gemessen - hier musste man sich neben dem Ersten nur RTL und zwei Folgen "Big Bang Theory" bei ProSieben geschlagen geben. Das "heute journal" lag im Anschluss mit 4,74 Millionen ebenfalls noch auf einem starken Niveau.