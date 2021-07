2007 hatte RTL die Sendezeit von "Punkt 12" von 60 auf 120 Minuten verdoppelt, seither lief das Mittagsmagazin mit guten Quoten im Programm der Kölner. Weil zuletzt im Anschluss aber nur noch wenig zusammenlief, hat man sich jüngst dazu entschlossen, "Punkt 12" noch einmal um eine Stunde auszudehnen. Nach den ersten zwei Tagen lässt sich festhalten: Das hat sich gelohnt. Schon am Montag erreichte die Sendung gewohnt gute 14,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Und auch an Tag zwei der XXL-Sendezeit lief es richtig gut: 620.000 Menschen sahen sich die Sendung im Durchschnitt an, das hatte einen Marktanteil in Höhe von 14,3 Prozent zur Folge. Das Niveau in der Stunde zwischen 14 und 15 Uhr hat "Punkt 12" zumindest an den ersten beiden Tagen der Verlängerung deutlich steigern können. Danach tat sich RTL am Dienstag schwer: Die "Superhändler" erzielten nur 7,0 Prozent, die "Versicherungsdetektive" 9,9 Prozent.

Sorgen wird man sich in Köln wohl auch um "Unter Uns" machen. Die Soap kämpft in diesem Jahr um die Marke von 10 Prozent Marktanteil - am Dienstag lag man darunter. 9,5 Prozent wurden gemessen. Noch größer ist aber die Not in der Früh, wo "Guten Morgen Deutschland" seit Anfang des Jahres deutlich unter den Vorjahreswerten liegt. Auch am Dienstag standen nur 7,7 Prozent Marktanteil auf dem Konto. Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" kam zur gleichen Zeit auf deutlich bessere 18,0 Prozent.

Am Nachmittag schlugen sich vor allem die verschiedenen "Auf Streife"-Formate gut in Sat.1. Sie schwankten zwischen Werten in Höhe von 8,3 und 9,8 Prozent. Auch die "Klinik am Südring" lag bei 8,2 Prozent, ab 17 Uhr folgte aber ein spürbarer Knick. Den ganzen Vorabend über hinweg ist Sat.1 nach wie vor ziemlich schlecht unterwegs. Ganz im Gegensatz zu Vox: "Das perfekte Dinner" war mit seinen 6,8 Prozent noch das schwächste Glied, "First Dates" kam zuvor noch auf 8,0 Prozent. Den höchsten Marktanteil in der Vox-Daytime erzielte "Zwischen Tüll und Tränen", das am Dienstag 10,3 Prozent erreichte.

Spürbar über ihrem bisherigen Jahresschnitt lagen Dienstag auch die RTLzwei-Soaps. "Köln 50667" unterhielt 420.000 Menschen und kam damit in der Zielgruppe auf 6,8 Prozent Marktanteil. Auf genau diese 6,8 Prozent kam danach auch "Berlin - Tag & Nacht", hier lag die Reichweite bei 540.000. Am Nachmittag erreichte "Hartz und herzlich" allerdings nur bei 4,1 Prozent, schlug sich damit aber immer noch besser als eine Wiederholung der "Reimanns", die es ab 15 Uhr nur auf 1,5 Prozent brachte.