am 08.07.2021 - 08:49 Uhr

Das zweite Halbfinale der Fußball-EM hat am Mittwochabend noch bessere Quoten eingefahren als die hochklassige Begegnung zwischen Italien und Spanien am Abend zuvor. Wie sich England gegen Dänemark erst in der Verlängerung ins Finale schoss, verfolgten im Schnitt 15,53 Millionen Menschen im ZDF und damit noch einmal fast eine Million mehr als das Spiel vom Abend zuvor. Der Marktanteil lag bei herausragenden 56,0 Prozent und fiel beim jungen Publikum sogar noch besser aus. Dort sorgten 5,20 Millionen 14- bis 49-Jährige für 63,3 Prozent.

Das zweite Halbfinale war damit das bislang erfolgreichste EM-Spiel dieses Jahres ohne deutsche Beteiligung. All jene, die in Bars und Kneipen zusahen, sind zudem noch gar nicht eingerechnet. Dazu kommt, dass weitere Fans bei Magenta TV dabei waren, wovon jedoch keine genaue Daten vorliegen. Insofern fällt dann auch der exakte Vergleich mit der EM vor fünf Jahren schwer: Damals hatte das einzige Halbfinale ohne deutsche Beteiligung zwar sogar über 17 Millionen Fans im Free-TV, allerdings weniger als 60 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Die Dominanz des ZDF vom Mittwoch lässt sich auch anhand der Tagesmarktanteile ablesen: Jeweils etwa 30 Prozent waren für den Mainzer Sender beim Gesamtpublikum sowie bei den unter-50-Jährigen drin. Das hängt auch damit zusammen, dass nicht nur das Spiel punktete: 15,29 Millionen Menschen waren etwa beim "heute-journal" in der Halbzeitpause dabei, die Analysen nach Abpfiff hielten zudem trotz der späten Uhrzeit noch 4,82 Millionen Zuschauende beim ZDF. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich der Sender über Marktanteile von 37,4 und 44,4 Prozent freuen.

"Markus Lanz" wiederum erreichte nach Mitternacht noch 1,69 Millionen Personen, die für Werte von 24,7 und 28,3 Prozent sorgten. Dazu kommt ein gewohnt starkes Tagesprogramm, das mit "Bares für Rares", den "Rosenheim-Cops" und "SOKO Wismar" bereits mehrfach über 20 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielte. Nur die "Heldt"-Wiederholung am Vorabend tat sich schwer: 2,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,2 Prozent Marktanteil waren hierfür drin, bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte die inzwischen eingestellte Serie sogar gerade einmal 3,4 Prozent.