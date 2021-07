New York dient an diesem Wochenende als Kulisse für die Formel E. Die Rennserie mit elektrisch betriebenen Rennwägen wird hierzulande von Sat.1 übertragen. Und zumindest einige der bisherigen Rennen bescherten dem Sender gar nicht so schlechte Quoten. Über acht Prozent in der klassischen Zielgruppe erreichte die Übertragung aus Valencia Ende April, 7,6 Prozent das Monaco-Rennen im Mai. Beide Übertragungen liefen aber nachmittags, nun war die Formel E erneut abends zu sehen.

0,49 Millionen Menschen schalteten ab 22:30 Uhr Sat.1 ein, um den WM-Lauf aus New York City zu verfolgen. Das waren übrigens weniger als damals nachmittags in Monaco. Im Gesamtmarkt kam Sat.1 am Samstag nicht über schmale 2,4 Prozent hinaus, bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte die Rennserie dem Privatsender gerade einmal 3,9 Prozent. Ab 23:20 Uhr, als Sat.1 nochmal die Highlights des Rennens sendete, sank die Quote sogar auf richtig miese 2,3 Prozent. Die Werte erinnern ein wenig an das Rennwochenende in Mexiko im Juni, das Sat.1 ebenfalls im Abendprogramm zeigte.

Auch damals lag die Zielgruppen-Quote am Samstag nur bei rund drei Prozent, am Sonntag dann ging es immerhin auf rund fünf Prozent nach oben. Deutlich besser war Sat.1 derweil ab 20:15 Uhr unterwegs. Der Film "Coco" wurde im Schnitt von 1,06 Millionen Zuschauenden gesehen, bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte er sich 8,7 Prozent. Stärkster Privatsender ab 20:15 Uhr war unterdessen RTL mit den "lustigsten Fernsehmomenten", die bei den Umworbenen auf 10,4 Prozent Marktanteil kamen. Insgesamt reichte es für gerade einmal 1,23 Millionen.

Sportlich ging es am Samstagnachmittag derweil auch bei Sport1 zu. Der Spartensender übertrug ein Football-Spiel aus Deutschland. Gegenüber standen sich Stuttgart und Ravensburg, doch mehr als rund 50.000 Zuschauende waren nicht zu holen. Im Gesamtmarkt erreichte Sport1 ab 16:30 Uhr demnach 0,5 Prozent Marktanteil. 0,03 Millionen Zusehende reichten allerdings zu dieser Zeit für 1,1 Prozent Marktanteil in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen.

Das Erste sendete unterdessen ab etwa 14:30 Uhr die 14. Etappe der diesjährigen Tour de France, 0,94 Millionen Menschen vor den TV-Geräten wurden damit erreicht. Wie schon in den Tagen zuvor ist das Radrennen vor allem bei jüngeren Leuten recht beliebt. 8,5 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen, insgesamt lag die ermittelte Quote bei ordentlichen 10,4 Prozent. Die Tour de France war zudem auch bei One gefragt. Der Spartensender zeigte die Bilder in dem Zeitraum vor der Übertragung im Ersten, also zwischen 12:55 und 14:40 Uhr. Rund 260.000 Zuschauer bescherten dem kleinen Sender gute 3,3 Prozent beim Publikum ab drei Jahren.