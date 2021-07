Gegen das Finale dieser Fußball-Europameisterschaft fuhr die ARD das stärkste auf, was man im "Tatort"-Arsenal finden konnte: Thiel und Boerne. Und das hat funktioniert: Die Wiederholung des Münster-"Tatorts: Spieglein, Spieglein" lockte ab 20:15 Uhr 5,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum Ersten. Das bescherte dem Film einen hervorragenden Marktanteil von 18,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, obwohl es eine 45-minütige Überschneidung mit dem EM-Finale gab.

Mit einem Münster-"Tatort" gaben sich die meisten dann allerdings auch zufrieden: Beim Fall "Lakritz", den Das Erste direkt im Anschluss noch zeigte, blieben nur noch 2,79 Millionen dran. Mit einem Marktanteil von 8,5 Prozent beim Gesamtpublikum kann man angesichts der übermächtigen Konkurrenz natürlich trotzdem gut leben. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es noch für 3,8 Prozent Marktanteil. Die "Tagesthemen" hatten danach dann das Pech, dass die EM-Partie nicht nach 90 Minuten zu Ende war, sondern sich bis ins Elfmeterschießen zog. Und so kam die Nachrichtensendung ab 23:15 Uhr mit 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht über Marktanteile von 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Die private Konkurrenz meldete gleich von Anfang an Land unter: Bei RTL etwa brachte es der Film "Mamma Mia! Here we go again" nur auf 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei einer Gesamtreichweite von 0,93 Millionen Zuschauenden. "Peppermint - Angel of Vengeance" unterbot das am späteren Abend mit nur 1,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nochmal deutlich. ProSieben erreichte 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit "Terminator: Genisys" und 2,1 Prozent danach mit "Predator - Upgrade".

Sat.1 erzielte mit "Love Vegas" zunächst 2,4 Prozent Marktanteil, mit "Bad Teacher" danach nur 1,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Vorabend kam die Formel E-Übertragung auch nicht über schwache 3,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus. Bei Vox lief die "Promi Shopping Queen" mit nur 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Prominent" mit 0,3 Prozent sogar Mühe hatte, sich im messbaren Bereich zu halten. RTLzwei und Kabel Eins kamen mit "The Circle" und den "Trucker Babes" immerhin auf 2,3 Prozent Marktantiel bei den 14- bis 49-Jährigen und lagen damit zumindest auf Augenhöhe mit Sat.1.