am 13.07.2021 - 08:53 Uhr

Alexander Bommes hat sich mit "Gefragt - Gejagt" am Vorabend des Ersten zurückgemeldet. Zum Auftakt waren die Quoten gut, aber ausbaufähig. 1,86 Millionen Menschen sahen sich die Quizshow ab 18 Uhr an, der Marktanteil lag dementsprechend bei 13,7 Prozent. Den Senderschnitt des Ersten konnte das Format damit locker übertrumpfen, zur Wahrheit gehört aber auch, dass "Wer weiß denn sowas?" zuletzt selbst mit Wiederholungen locker auf mehr als zwei Millionen Zuschauende kam.

Beim jungen Publikum war "Gefragt - Gejagt" ebenfalls recht erfolgreich unterwegs. In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen standen 8,5 Prozent zu Buche. Das "Großstadtrevier" tat sich da im Anschluss schon deutlich schwerer, hier setzte Das Erste aber auch nur auf eine Wiederholung. Bei den Jüngeren reichte es nur zu 3,8 Prozent, insgesamt sorgten 1,62 Millionen Zuschauende für 8,9 Prozent Marktanteil.

Gut sah es für Das Erste dann in der Primetime aus. Im Rahmen der Sommerkino-Reihe zeigte man den Film "Monsieur Claude 2" und erreichte damit 3,12 Millionen Menschen, 12,2 Prozent Marktanteil waren die Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte der Film so viele Personen wie kein anderes Format nach 20:15 Uhr. 750.000 Menschen in diesem Alter sorgten für sehr gute 12,4 Prozent Marktanteil. "Exclusiv im Ersten: Hammerskins" rutschte danach aber spürbar ab. Die Doku über ein geheimes Neonazi-Netzwerk sahen nur 1,39 Millionen Menschen, die Marktanteile fielen auf 5,9 (gesamt) und 6,6 Prozent (14-49).

Insgesamt die meisten Zuschauer erreichte am Montag das ZDF. Die Wiederholung von "Unter anderen Umständen: Im finsteren Tal" kam auf eine Reichweite in Höhe von 4,88 Millionen, das entsprach 19,1 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" erreichte mit 4,84 Millionen danach noch 20 Prozent. Das Nachrichtenmagazin steigerte auch beim jungen Publikum den Marktanteil von zuvor 7,9 auf 13,0 Prozent.

Durch die gute Primetime und die wie immer sehr erfolgreiche Daytime, brachte es das ZDF am Montag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 15,8 Prozent. Das Erste musste sich trotz "Gefragt - Gejagt" und "Monsieur Claude 2" mit nur 9,8 Prozent begnügen. Dafür erreichte man bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin 8,0 Prozent und ließ das ZDF (7,2 Prozent) hier hinter sich.