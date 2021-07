Die Sat.1-Kuppelsendung "Mein Date, mein bester Freund & Ich" wird wohl kein Erfolg mehr. Ausgabe zwei kam am Montagabend auf nur 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren noch einmal 80.000 weniger als beim ohnehin schon schwachen Auftakt. Der Marktanteil in der Zielgruppe sank von 5,9 auf 5,2 Prozent. "Promis Privat" kam im Anschluss mit 3,8 Prozent vollends unter die Räder.

Besser sah es da schon für RTL aus, wobei das "Gemeinsam holen wir die Million"-Special von "Wer wird Millionär?" vor allem viele ältere Zuschauende anzog. Die Reichweite lag bei 3,17 Millionen, was die Sendung zur erfolgreichsten im Privatfernsehen machte. 12,6 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 10,8 Prozent schon nicht mehr so gut aus, 650.000 Menschen in diesem Alter sahen zu. "Extra" steigerte sich bei den Jüngeren später noch auf 13,0 Prozent, insgesamt ging es auf 9,3 Prozent zurück. 1,73 Millionen sahen sich das Magazin an.

Erfolgreichste RTL-Sendung beim jungen Publikum war am Montag "GZSZ", das 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete. Auch "RTL Aktuell" war mit 750.000 Menschen in diesem Alter erfolgreicher als die Quizshow in der Primetime. Mit 19,7 und 21,8 Prozent Marktanteil performten beide Formate richtig gut.

RTL kam am Montag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,0 Prozent, ProSieben erreichte auf Platz zwei immerhin noch 9,4 Prozent. Ab 20:15 Uhr setzte man in Unterföhring mal wieder auf "The Big Bang Theory"-Wiederholungen, doch nur die erste davon kam auf einen zweistelligen Marktanteil, alle anderen lagen unter dieser Marke. Dafür waren zwischen 10:30 und 20:15 Uhr fast durchweg mehr als 10,0 Prozent drin. Neben den US-Sitcoms brachten es auch "taff" (12,3 Prozent) und "Galileo" (12,0 Prozent) auf gute Werte.