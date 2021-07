am 25.07.2021 - 09:31 Uhr

Im Schnitt 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hat Sport1-Chef Olaf Schröder für die Samstags-Spiele der 2. Bundesliga ausgegeben, die man ab sofort überträgt. Zum Start blieb man knapp unter dieser Marke, das Match zwischen Werder Bremen und Hannover 96 verfolgten 610.000 Menschen, 130.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 2,7 Prozent, insgesamt wurden ebenfalls 2,7 Prozent gemessen.

Das Spiel lag damit weit über dem Senderschnitt des kleinen Sportsenders, was keine große Überraschung ist. Dennoch erwartet man sich beim Sender wohl noch ein paar mehr Menschen, die einschalten. Die rund einstündige Vorberichterstattung verfolgten übrigens 150.000 Personen, hier wurden 0,8 bei allen und 0,7 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern gemessen.

Noch besser als Sport1 mit der 2. Liga lief es für den MDR mit der gemeinsam mit dem ORF produzierten Show "Stars am Wörthersee". Hier sahen 700.000 Menschen zu, das führte zu 3,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Weniger gut war das Format bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern, hier wurden nur 1,0 Prozent gemessen. Eine "Tatort"-Wiederholung im WDR brachte es sogar auf 820.000 Zuschauende und 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Die zu Ehren von Alfred Biolek ins Programm genommenen Sendungen "Mensch, Bio!" und "Bahnhof für Bio" brachten es danach ebenfalls noch auf gute 3,2 und 2,6 Prozent.

Richtig aufgedreht hat am Samstag aber der NDR, der mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,9 Prozent der fünftstärkste Sender überhaupt war. Das ist zu großen Teilen auf die Primetime zurückzuführen, dort kam "Kaum zu glauben! XXL" nämlich auf eine Reichweite in Höhe von 1,43 Millionen. 6,3 Prozent Marktanteil standen für den Sender damit auf der Uhr und auch bei den 14- bis 49-Jährigen kann man sich über 3,2 Prozent freuen. Die Doku "Unsere Väter – die größten Showmaster Deutschlands" steigerte diese Werte danach noch und kam auf 7,9 (insgesamt) und 3,4 Prozent (14-49). Die Reichweite lag bei 1,19 Millionen.