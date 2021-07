© RTL

Noch schlechter sah es für ProSieben aus, wo nur 460.000 Menschen aus der Zielgruppe "The Billboards Outside Ebbing, Missouri" sehen wollten. Das hatte 7,3 Prozent Marktanteil zur Folge. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,11 Millionen. Damit landete ProSieben beim jungen Publikum noch hinter Vox, wo "Hot oder Schrott" 8,2 Prozent Marktanteil erzielte. 480.000 Zuschauende kamen aus der werberelevanten Zielgruppe, insgesamt lag die Reichweite bei 1,05 Millionen.

"Prominent!" steigerte sich bei Vox später noch auf 9,0 Prozent, ab 22:50 Uhr lag dann aber auch ProSieben mit dem Film "Anna" bei guten 10,4 Prozent. In Sat.1 erreichte "R.E.D. - Älter, Härter, Besser" in der Zielgruppe 7,4 Prozent und bei RTL ging es für "Air Force One" auf 9,0 Prozent hinab.

Recht gut lief es für RTL am Vorabend: "Martin Rütter - Die Welpen kommen" unterhielt 1,91 Millionen Menschen, das entsprach 12,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In Sat.1 kam Julia Leischik zur gleichen Zeit mit "Bitte melde dich" nur auf 7,1 Prozent und "Galileo Plus" erreichte bei ProSieben 8,1 Prozent. "Die Beet-Brüder" bei Vox brachten es am Vorabend auf 7,1 Prozent.