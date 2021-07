Die "Trucker Babes" waren in den vergangenen Jahren ein solches Quoten-Phänomen, dass sich nicht nur andere Sender an ähnlichen Reihen versuchten. Auch bei Kabel Eins selbst waren plötzlich Frauen zu sehen, die Busse und Trecker fuhren. Diese Formate gibt’s nicht mehr, nur das Original hat es bei Kabel Eins langfristig geschafft. Doch die aktuelle Staffel tut sich merklich schwer. In der vergangenen Woche kehrte das Format mit Tiefstwerten zurück ins Programm und nun lief es noch einmal schlechter.

720.000 Menschen sahen sich die neueste Folge der Doku-Reihe an, das waren nochmal rund 30.000 weniger als eine Woche zuvor. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug sehr schwache 3,7 Prozent. Schlechter lief es für die "Trucker Babes" zuvor noch nie, in der vergangenen Woche wurden 4,0 Prozent gemessen, auch das war aus damaliger Sicht ein Tiefpunkt.

Bei Kabel Eins muss man sich also Sorgen machen, dass die "Trucker Babes" ihren Zenit inzwischen überschritten haben. Dafür konnte man sich am Sonntag immerhin auf "Abenteuer Leben am Sonntag" verlassen, das erreichte am späten Abend 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Dennoch reichte es nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,4 Prozent. Damit war man der mit Abstand schwächste Sender der großen acht Kanäle. RTLzwei erzielte 5,4 Prozent und lag damit auf einem Niveau mit Sat.1. "Der Babynator" kam beim Sender zur besten Sendezeit auf 1,04 Millionen Zuschauende, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 6,8 Prozent. "Real Steel - Stahlharte Gegner" steigerte sich bei RTLzwei danach noch auf 7,8 Prozent.

Erfolgreichster Spartensender war am Sonntag Nitro, der auf 2,6 Prozent Marktanteil kam und damit auch gar nicht mehr so weit weg war von Kabel Eins. Zu verdanken hat man das den "CSI"-Serien, die es ab 20:15 Uhr auf bis zu 5,2 Prozent brachten und niemals unter die Marke von 2,0 Prozent fielen. Aber auch zwei Ausgaben von "Top Gear" waren am späten Nachmittag mit 3,2 und 2,4 Prozent ein schöner Erfolg für den Sender.