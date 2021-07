Clint Eastwood, Bradley Cooper und Laurence Fishburne sind nur drei Stars, die in dem Film "The Mule" zu sehen sind. Das Erste hat diesen Streifen am Montag im Rahmen seiner Sommerkino-Reihe ausgestrahlt und damit sehr gute Quoten eingefahren, vor allem beim jungen Publikum lief es rund. 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, kein anderer Sender kam nach 20:15 Uhr auf eine höhere Reichweite. Der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei starken 13,6 Prozent.

Und auch insgesamt lief es angesichts von 3,93 Millionen Menschen und 15,1 Prozent Marktanteil ziemlich gut. Auf eben diese 15,1 Prozent kam zur gleichen Zeit auch das ZDF mit einem "Toten von Bodensee"-Krimi, die Reichweite war hier noch um einen Tick höher als beim US-Spielfilm. 3,95 Millionen Menschen sahen sich den ZDF-Krimi an. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Film dagegen deutlich schwächer unterwegs und kam nur auf 6,9 Prozent.

Den Erfolg konnte Das Erste jedoch nicht in den späten Abend retten. Mit der Doku "Die AfD im Superwahljahr" erreichte man im Anschluss an den Film nämlich nur noch 1,50 Millionen Menschen, das hatte 6,8 bei allen und 4,6 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern zur Folge. Anders die Situation im ZDF: Das "heute journal" informierte nach dem Krimi noch 3,69 Millionen Menschen, sodass der Marktanteil auf 15,8 Prozent stieg. Und auch mit dem Film "Jeder gegen Jeden" erreichte man später noch 12,5 Prozent, die Reichweite lag hier bei 1,82 Millionen.

Dass das ZDF mit 14,7 Prozent Tagesmarktführer war und auch beim jungen Publikum auf sehr gute 10,3 Prozent kam, ist auch auf die zahlreichen Olympia-Übertragungen im Programm zurückzuführen. Die höchste Reichweite erzielte man nachmittags mit dem deutschen Hockey-Team, die Übertragung kam auf 1,86 Millionen Menschen, die Marktanteile lagen bei 19,3 (gesamt) und 19,6 Prozent (14-49). Immer wieder lag die Olympia-Strecke im ZDF bei mehr als 20 Prozent Marktanteil - übrigens auch beim jungen Publikum. Das erklärt, wieso das ZDF trotz der schwachen Primetime beim jungen Publikum letztlich auf einen vergleichsweise hohen Tagesmarktanteil gekommen ist.