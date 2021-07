Auch in der dritten Woche am Stück hat die Sat.1-Kuppelshow "Mein Date, mein bester Freund & Ich" von ihrem ohnehin schon niedrigen Quoten-Niveau etwas abgeben müssen. In dieser Woche sahen nur noch 410.000 Menschen zu, das waren 40.000 weniger als eine Woche zuvor. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 4,4 Prozent - ein neuer Tiefstwert. Doch ein Ende ist in Sicht: Am kommenden Montag läuft das Finale, danach übernimmt "Promi Big Brother" den Montagabend.

"Promis Privat" kam im Anschluss an die Kuppelshow übrigens auch nur auf 4,3 Prozent Marktanteil und die "Focus TV-Reportage" erreichte sogar nur 2,9 Prozent. Schlechter als für "Mein Date, mein bester Freund & Ich" lief es im Programm von Sat.1 zudem am Vorabend. "Rolling - Das Quiz mit der Münze" und "Buchstaben Battle" verzeichneten nur schlechte 3,3 und 3,6 Prozent Marktanteil. Mit 590.000 und 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hatte man aber immerhin eine höhere Reichweite als das Primetime-Format. Meistgesehenes Sat.1-Programm am Montag waren die Nachrichten, die es auf immerhin 1,07 Millionen Menschen brachten.

Sat.1 kam durch die vielen Baustellen am Montag nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,3 Prozent und landete so noch hinter Kabel Eins, das mit 5,4 Prozent zufrieden sein kann. Schlechter als Sat.1 präsentierte sich von den acht großen Sendern nur RTLzwei, das mit 4,0 Prozent ebenfalls enttäuschte. "Clever wohnen" kam in der Primetime nur auf 3,8 Prozent, die "Schnäppchenhäuser" erreichten danach immerhin noch 5,2 Prozent. Als großes Problemfeld erweist sich nach wie vor der Nachmittag, wo man sich mit Wiederholungen von Tag zu Tag hangelt. Mit einer alten Folge der "Reimanns" waren am Montag jedoch nur 1,2 Prozent Marktanteil drin. "Zuhause im Glück" kam zuvor auf nur 2,7 Prozent.

Nach 5,3 und 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe haben sich die "Hitwisser" bei Vox unterdessen erneut gesteigert. Inzwischen ist das Musik-Format bei 6,9 Prozent angekommen, 780.000 Menschen schalteten am Montag zur besten Sendezeit ein. "First Dates" und "Das perfekte Dinner" lagen davor mit 7,4 und 7,2 Prozent auf einem guten Niveau. Und während "Zwischen Tüll und Tränen" zunächst bei enttäuschenden 5,7 Prozent hängen blieb, schaffte es eine weitere Ausgabe danach auf sehr gute 10,5 Prozent.