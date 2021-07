Wenn die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse ihre neue Studie zur Reichweite von Zeitschriften und Zeitungen vorlegt, dann eröffnet sie regelmäßig einen Blick in eine Parallelwelt, in der sich die Zahl der Leserinnen und Leser anscheinend völlig von der tatsächlichen Auflage abgekoppelt haben soll. Das Problem: Sie basiert nicht auf Messungen, sondern Umfragen und ist daher extrem fehleranfällig, die Zahlen mit äußerster Vorsicht zu genießen. Da die Verlage damit aber weiterhin auch gegenüber Werbekunden damit hantieren, wollen wir auch diesmal einen Blick darauf werfen.

Beim Blick auf die Reichweitenentwicklung der überregionalen Tageszeitungen muss man sich zunächst in Erinnerung rufen, was die AG.MA da vor genau einem Jahr ermittelt hat. Der "Welt", der verkaufte Auflage seit Jahren im freien Fall ist, bescheinigte sie iene irre Zunahme der Reichweite um 27,1 Prozent, der "taz" gar um 33,3 Prozent. Gemessen daran ist das Absacken der Reichweite der "Welt" um 13,5 Prozent und der "taz" um 9,4 Prozent also halb so wild und stellt allenfalls eine teilweise Korrektur der unerklärlichen Ausschläge beim letzten Mal dar. Einzige Zeitung mit einem Zugewinn im Vergleich zur letzten Ausweisung ist diesmal das "Handelsblatt" mit +1,9 Prozent, bei "Bild" fiel das Reichweiten-Minus mit 0,8 Prozent sehr gering aus - nicht nur deutlich geringer als beim letzten Mal, sondern auch deutlich geringer als bei der tatsächlichen verkauften Auflage. Um es ins Verhältnis zu setzen: Jede Ausgabe der "Bild"-Zeitung müsste im Schnitt von mehr als sechs Personen gelesen werden, um die hohe Reichweite zu erklären.

Die Reichweiten überregionaler Tageszeitungen

Leser in Mio.

ma 2021 Leser in Mio.

ma 2020 Veränderung

in Prozent Bild 7,82 7,88 -0,8% Süddeutsche Zeitung 1,21 1,26 -4,0% Frankfurter Allgemeine Zeitung 0,94 0,96 -2,1% Die Welt 0,77 0,89 -13,5% Handelsblatt 0,53 0,52 +1,9% taz 0,29 0,32 -9,4%

Quelle: ma 2021 Tageszeitungen

Bei den Zeitschriften wird die Media-Analye zwei Mal im Jahr erhoben, daher gab es hier schon Anfang des Jahres bei einigen Titeln eine Gegenbewegung nach der überaus positiv ausgefalllenen Marktanalyse vor einem Jahr. Eine Ausnahme bildet beispielsweise "Computer Bild" als einer von wenigen der Top 20-Titel, die ein Plus vorweisen können. Die Reichweite stieg hier laut den MA-Befragungen um weitere 100.000 Leserinnen und Leser auf 2,47 Millionen, nachdem auch die letzte Erhebung schon ein Reichweiten-Plus von fast 300.000 ergeben hatte.

Damit ist "Computer Bild" fast schon wieder bei der Reichweite von vor fünf Jahren, als die MA 2016/II 2,82 Millionen Leserinnen und Leser ergeben hatte - obwohl sich die verkaufte Auflage seither von 238.000 auf 129.000 fast halbiert hat (jeweils 2. Quartal). Die angebliche Zahl der Leserinnen und Leser beläuft sich aktuell nun jedenfalls rund auf das 13-fache der Auflage. Auch dieses Beispiel soll nur verdeutlichen, wie wenig valide die Daten der Media-Analysen bei genauerer Betrachtung sind, "Computer Bild" bildet hier keine herausgehobene Ausnahme - es lassen sich noch deutlichere aber auch weit weniger deutliche Diskrepanzen zu den tatsächlichen Auflagen finden.

Meistgelesene Zeitschriften laut MA 2021/II

Leser in Mio.

ma 2021/II Leser in Mio.

ma 2021/I Veränderung

in Prozent zum Vergleich:

IVW-Auflage* Bild am Sonntag 7,00 7,21 -2,9% 0,74 Prisma 6,74 6,88 -2,0% 6,47 Der Spiegel 4,98 5,15 -3,3% 0,68 Stern 4,63 4,95 -6,5% 0,36 TV Spielfilm Plus 4,62 5,12 -9,8% 0,77 TV Movie 4,58 4,76 -3,8% 0,70 Hörzu 4,21 3,99 +5,5% 0,83 rtv 4,05 4,07 -0,5% Bild der Frau 3,87 4,48 -13,6% 0,52 tv14 3,79 4,11 -7,8% 1,73 TV Digital 3,44 3,51 -2,0% 1,03 Focus 3,36 3,51 -4,3% 0,25 Sport Bild 3,18 3,74 -15,0% 0,18 Bunte 3,06 3,47 -12,3% 0,34 Computer Bild 2,47 2,37 +4,2% 0,13 tina plus 2,22 2,62 -15,3% 0,34 TV Hören und Sehen 2,13 2,19 -2,7% 0,46 Gala 2,08 2,53 -17,8% 0,15 Auto Bild 2,04 2,10 -2,9% 0,24 Chip 2,02 1,85 +9,2% 0,88

Quelle: ma 2021 Pressemedien II; *Verbreitete Auflage 2/2021 in Mio.

Doch zurück zu den Zahlen: Wie schon erwähnt überwiegen diesmal die Minus-Vorzeichen, 86 Reichweitenverlierern stehen 57 Reichweiten-Gewinner gegenüber. Den größten Reichweiten-Verlust verzeichnete mit einem Minus von 610.000 Leserinnen und Lesern "Bild der Frau", gefolgt von "Sport Bild". "TV Spielfilm" wird nur noch im Konglomerat mit "TV Today" ausgewiesen und verliert eine halbe Millin Leserinnen und Leser. Auch die Klatsch-Titel "Gala" und "Bunte" verzeichnen erhebliche Verluste vonüber 400.000 Leserinnen und Lesern. Großer Gewinner im Klatsch-Segment war "Closer", das seine Reichweite um ein Viertel steigern konnte.

Der größten Reichweitenzuwachs mit einem Plus von 240.000 Leserinnen und Lesern geht aufs Konto von "National Geographic Deutschland", während "Geo" übrigens zugleich mit einem Minus von 340.000 Leserinnen und Lesern zu den größten Verlierern zählt. Auch "Hörzu" wird ein Reichweiten-Plus von 220.000 Leserinnen und Lesern bescheinigt. Im Folgenden noch die Gewinner- und Verliererlisten für die Zeitschriften:

Die größten Verlierer in absoluten Zahlen:

Leser in Mio.

ma 2021/II Leser in Mio

ma 2021/I Veränderung Bild der Frau 3,87 4,48 -610.000 Sport Bild 3,18 3,74 -560.000 TV Spielfilm Plus 4,62 5,12 -500.000 Gala 2,08 2,53 -450.000 Bunte 3,06 3,49 -430.000 tina plus 2,22 2,62 -400.000 Geo 1,99 2,33 -340.000 tv14 3,79 4,11 -320.000 stern 4,63 4,95 -320.000 Neue Post 1,45 1,72 -270.000

Die größten Gewinner in absoluten Zahlen:

Leser in Mio.

ma 2021/II Leser in Mio

ma 2021/I Veränderung National Geographic Deutschland 1,70 1,46 +240.000 Hörzu 4,21 3,99 +220.000 Chip 2,02 1,85 +170.000 Guter Rat 0,83 0,69 +140.000 Auto Straßenverkehr 0,40 0,27 +130.000 TV klar 0,63 0,51 +120.000 Mein schöner Garten 1,90 1,78 +120.000 Schöner Wohnen 1,34 1,23 +110.000 Frau von Heute 0,34 0,23 +110.000 Computer Bild 2,47 2,37 +100.000

Die größten Verlierer (relativ):

Leser in Mio.

ma 2021/II Leser in Mio

ma 2021/I Veränderung 7 Tage 0,31 0,46 -32,6% Echo der Frau 0,45 0,66 -31,8% burda style 0,38 0,54 -28,3% in - Leute Lifestyle Leben 0,36 0,49 -26,5% Lea 0,28 0,38 -26,3% Cinema 0,32 0,42 -23,8% Bild+Funk 0,50 0,64 -21,9% InTouch 0,54 0,69 -21,7% Woche der Frau 0,16 0,20 -20,0% myself 0,29 0,36 -19,4%

Die größten Gewinner (relativ):

Leser in Mio.

ma 2021/II Leser in Mio

ma 2021/I Veränderung Auto Straßenverkehr 0,40 0,27 +48,1% Frau von Heute 0,34 0,23 +47,8% TV neu! 0,41 0,32 +28,1% Closer 0,41 0,33 +24,2% TV klar 0,63 0,51 +23,5% Schöne Woche 0,29 0,24 +20,8% Guter Rat 0,83 0,69 +20,3% Eltern 0,62 0,52 +19,2% Vogue 0,69 0,59 +16,9% Living at Home 0,49 0,42 +16,7%

Quelle für alle Daten: ag.ma