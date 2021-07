Auch in der dritten Woche liefert die zweite Staffel der RTLzwei-Realityshow "Kampf der Realitystars" extrem gute Werte. Im Schnitt sahen 10,1 Prozent der umworbenen Zuschauerinnen und Zuschauer das Format im Sendezeitraum zwischen 20:15 Uhr und kurz nach halb elf. Gegenüber der Vorwoche, als mit zehneinhalb Prozent die beste Zielgruppen-Quote aller Zeiten gemessen wurde, gaben die Werte also nur knapp nach. Damals erreichte die Sendung rund 1,1 Millionen Zuschauende, diesmal waren es 1,19 Millionen – und somit genauso viele wie bei der Staffelpremiere vor zwei Wochen.

Weiterhin eher mau unterwegs ist derweil die neue Staffel mit "Bachelorette" Maxime bei RTL. In dieser Woche generierte das 20:15-Uhr-Format in der klassischen Zielgruppe im Schnitt 10,5 Prozent Marktanteil und lag somit nur knapp vor der RTLzwei-Konkurrenz. Zum Vergleich: Die vorherige Staffel, gezeigt im Herbst 2020, bescherte RTL im Schnitt rund zwölfeinhalb Prozent. Immerhin aber stiegen die Werte nun wieder, in der Vorwoche landete die Produktion bei einem Allzeit-Tief von 9,5 Prozent. Im Schnitt schauten diesmal 1,21 Millionen Menschen ab drei Jahren zu.

Tagsüber bekam RTL am Mittwoch die Olympia-Konkurrenz zu spüren. Das führte letztlich auch zu gerade einmal 9,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Vormittag etwa kamen zwei Wiederholungen von "Kitsch oder Kasse" nicht über 3,3 und 5,3 Prozent Marktanteil hinaus. Die ab 15 Uhr gezeigten "Superhändler" holten 5,5 Prozent. Immerhin gerade so zweistellig schnitt das drei Stunden lange Mittagsmagazin "Punkt 12" ab – es kam auf exakt zehn Prozent in der Zielgruppe. Sehr gefragt war hingegen der Vorabend. Nicht nur "RTL Aktuell" (19,5%) punktete, auch die Dailys lieferten ab. "Alles was zählt" sicherte sich ab kurz nach 19 Uhr genau 15 Prozent bei den jungen Menschen, "GZSZ" kam danach auf wunderbare 18,4 Prozent.

Schwerer taten sich da schon die RTLzwei-Soaps. Ab kurz nach 18 Uhr landete "Köln 50667" nur bei 3,4 Prozent Marktanteil – ein schlechtes Ergebnis. Am Tag zuvor hatte die Serie noch für über sieben Prozent gesorgt. Insgesamt interessierten sich nicht mehr als rund 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für die Produktion aus Köln. Wie viele Fans die Geschichten auf Abruf oder im Netz schauen, ist allerdings nicht bekannt. "Berlin - Tag & Nacht" steigerte sich ab 19:05 Uhr auf 4,8 Prozent bei den Werberelevanten.