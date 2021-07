Wie schon am Freitag der Vorwoche verfolgten diesmal zur besten Sendezeit 1,80 Millionen Menschen eine neue Ausgabe des RTL-Formats "Top Dog Germany". Die von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann präsentierte Show sicherte sich somit 13,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die in dieser Altersklasse festgestellte Reichweite (0,7 Millionen) war zugleich die Höchste in der noch jungen Formathistorie. Zugleich war "Top Dog Germany" das meistgesehene Format in der Zielgruppe am Freitag. Eine Woche zuvor sahen bei den jungen Menschen rund 0,05 Millionen weniger zu. Aber nicht alles funktionierte am RTL-Freitag. Zunehmend schwach schlägt sich das neue Chris-Tall-Quiz "The Wheel – Promis drehen am Rad".

Gestartet um 22:15 Uhr, brachte es die Show nur noch auf unterdurchschnittliche 7,9 Prozent Marktanteil. Rückblick: Die erste Episode kam am vorherigen Freitag noch auf fast elf Prozent, am Samstag fielen die Werte erstmals knapp unter die Marke von zehn Prozent. Nun ging es nochmals bergab. Erstmals wurde zudem auch eine Reichweite in Millionenhöhe verfehlt; 0,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt dabei.



Letztmalig präsentierte sich zudem das Nachmittagsprogramm in bekannter Form. Beginnend am Montag läuft etwa um 16:45 Uhr eine zusätzliche "RTL Aktuell"-Ausgabe, um 17 Uhr kommt eine weitere "Explosiv"-Sendung neu ins Line-Up. Verabschiedet haben sich am Freitag also Wiederholungen von "Die Versicherungsdetektive" um 16:30 Uhr, die angesichts von nur 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber kaum vermisst werden dürften. Zuvor waren auch "Die Superhändler" unter Druck. Eineinhalb Stunden mit der Trödelshow erreichten 5,2 Prozent Marktanteil. Mittags sicherte sich "Punkt 12" 10,1 Prozent. Trödelshow und Mittagsjournal dürfen sich auch künftig beweisen.