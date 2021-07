am 31.07.2021 - 08:53 Uhr

Nach einer Woche Pause (bedingt durch das Zweitliga-Spiel Schalke gegen Hamburg) brachte Sat.1 am Freitagabend nun seine Event-Show "99: Eine:r schlägt sie alle!" zu Ende. Die gute Nachricht für den Sender: Nachdem die Marktanteile vor zwei Wochen auf durchschnittlich 9,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe gesunken waren, ging es nun wieder nach oben. Die Unterbrechung hat offenbar also nicht geschadet. Zwischen 20:15 und 23:55 Uhr verfolgten im Schnitt schöne 10,9 Prozent Marktanteil das neue Sat.1-Format. Nur die Premiere der Sendung war mit 11,7 Prozent noch erfolgreicher. Insgesamt kam "99" auf 1,01 Millionen Zusehende, 0,06 Millionen mehr als zwei Wochen zuvor. Eine zweite Staffel der Show wurde jüngst bestätigt.

Sat.1 lag bei den 14- bis 49-Jährigen angesichts der Quoten also auf Kurs – und dennoch zumindest zu Beginn der Primetime hinter RTL und auch hinter ProSieben. Bei ProSieben gab es ab 20:15 Uhr den Film "Die Liga der außergewöhnlichen Gentleman" zu sehen, der sich 12,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen sicherte. 1,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden gemessen. Ab 22:30 Uhr holte "Green Lantern" noch ordentliche 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Gut unterwegs war für seine Verhältnisse auch RTLzwei am Freitagabend. Der Primetime-Film "Battleship" landete bei im Schnitt 5,7 Prozent, danach ging es für "Das Tribunal" sogar auf 6,4 Prozent nach oben.

Zurück aber zu Sat.1, das in der Daytime teils mit Mini-Marktanteilen klarkommen musste. Das Vorabend-Quiz "Rolling" kam in der 18-Uhr-Stunde etwa nicht über 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. "Mein dunkles Geheimnis" wusste sich gegen Olympia nicht recht zu erwehren und landete ab elf Uhr vormittags bei 1,6 Prozent und mit einer weiteren Folge dann bei 2,2 Prozent. Abseits des wie üblich starken "Frühstücksfernsehens" (18,2%) war tagsüber nur die "Klinik am Südring" noch zweistellig unterwegs (10,2%).

Das lag auch an den kontinuierlich hohen Olympia-Quoten im ZDF. 27,5 Prozent Marktanteil sicherte sich etwa der Final-Einzug von Tennisspieler Alexander Zverev am Vormittag bei den jungen Sportfans. 1,43 Millionen Menschen schauten insgesamt zu. Am frühen Nachmittag holte Tischtennis 31,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab kurz nach 13 Uhr schauten insgesamt 2,07 Millionen Menschen zu. Kein Wunder, dass sich das ZDF mit 16,5 Prozent Tagesmarktanteil den Gesamtieg sicherte und auch bei den jungen Zusehenden mit 11,8 Prozent dominierte.

Doch nicht alles beim Zweiten lief reibungslos: Die ab 22:45 Uhr gezeigte "Queens of Comedy"-Folge landete mit 7,4 Prozent Marktanteil insgesamt unterhalb der Erwartungen. Positiv für das Format: Bei den 14- bis 49-Jährigen legte die Sendung gegenüber der Premiere um 1,7 Prozentpunkte zu; auf 6,9 Prozent.