25 Jahre auf dem Buckel und noch nicht uninteressant. Tele 5 zeigte am Freitagabend zur besten Sendezeit den John-Grisham-Film "Die Jury" und sicherte sich damit insbesondere beim jungen Publikum ungewohnt hohe Marktanteile. Der Streifen erreichte 3,6 Prozent Marktanteil – ein Wert weit oberhalb der für den Sender üblichen Norm. Insgesamt interessierten sich rund 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für den Film aus dem Jahr 1996. 2,3 Prozent wurden im Gesamtmarkt gemessen. Der ab 23:20 Uhr gezeigte Film "Big Bad Wolves" bewegte sich schließlich wieder auf Normal-Niveau, er bescherte Tele 5 1,3 Prozent insgesamt und 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Gut unterwegs war am Freitagabend auch ProSieben Maxx. Um 20:15 Uhr lief dort der Anime-Film "Konosuba! Legend of Crimson". 2019 wurde dieser in Japan produziert. Er brachte es auf durchschnittlich 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,10 Millionen Zuschauende waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, das war der überwiegende Teil des Publikums, denn insgesamt zählte die Ausstrahlung eine Reichweite von 0,11 Millionen. Ab kurz nach 22 Uhr schloss sich noch die ebenfalls aus Japan kommende Anime-Serie "The Promised Neverland" an, die die Quoten bei ihrem Dreierpack auf teils 2,6 Prozent nach oben trieb.

Männersender DMAX brauchte am Freitagabend ein bisschen, um ordentlich in Fahrt zu kommen. Will heißen: Ab 20:15 Uhr lagen die "Alaskan Bush People" bei gerade einmal 1,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, eine Stunde später holte "Naked Survival – Ausgezogen in die Wildnis" 1,7 Prozent. Ab 22:15 Uhr feierten die " Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia´" einen wunderbaren Erfolg mit schon 2,6 Prozent, ehe eine weitere Stunde später "Moonshiners – Master Disteller" sogar 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr.

DMAX sicherte sich bei den Umworbenen einen Tagesmarktanteil von 1,7 Prozent. Stärkstes Spartenprogramm am Freitag war unterdessen Nitro mit 2,2 Prozent (populär war ab 18:25 Uhr etwa ein "Alle unter einem Dach"-Doppelpack mit 4,5 und 4,1%), auch ZDFinfo glänzte mit genau zwei Prozent Tagesmarktanteil. Meistgesehene ZDFinfo-Sendung am Freitag war "Rätsel Nordkorea" ab 18:20 Uhr mit 0,24 Millionen Zusehenden ab drei Jahren.