Zum Finale der Sat.1-Kuppelshow "Mein Date, mein bester Freund & ich" setzte es einen Negativ-Rekord. Die dreistündig ab 20:15 Uhr gezeigte Produktion sicherte sich am Montag nur noch 3,7 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, das waren nochmals 0,7 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Im Schnitt interessierten sich 0,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für die letzte Ausgabe der Produktion, die somit als Flop für Sat.1 in die Geschichte eingehen wird. Im Schnitt schauten gerade einmal 4,7 Prozent der Werberelevanten zu, die stärkste Quote wurde direkt bei der Premiere eingefahren, als man mit 5,9 Prozent aber ebenfalls weit unter dem Senderschnitt verblieb.



Marktanteils-Trend: Mein Date, mein bester Freund & Ich Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre



Es war nicht der einzige Sat.1-Flop am Montag: Auch die Rückkehr der Ermittler-Show "Lenßen ermittelt" hätte um 17 Uhr deutlich besser laufen können. Das halbstündige Format kam nicht über 4,2 Prozent Marktanteil hinaus. Die zweite Staffel begann somit direkt mit dem bisher schlechtesten Ergebnis der Format-Historie. Die erste Season hatte immerhin noch im Schnitt 8,3 Prozent Marktanteil geholt. Am Montag nun schauten nur rund 650.000 Menschen ab drei Jahren zu, auch das ist ein Negativ-Rekord.