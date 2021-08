Auch wenn das Interesse inzwischen nachgelassen hat - mit seinen Hartz-IV-Reportagen ist RTLzwei noch immer erfolgreich. Der Versuch, das Thema Arbeitslosigkeit mit der Corona-Krise zu verbinden, ist am Dienstagabend dagegen erstmal schiefgegangen: Die neue Doku-Reihe "Zurück in die Arbeit - Schaffen wir das?" verzeichnete jedenfalls nur sehr überschaubare Quoten. Gerade mal 450.000 Menschen schalteten um 20:15 Uhr, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei nur 3,6 Prozent lag.

Um 22:15 Uhr schlug sich RTLzwei dank einer Wiederholung von "Armes Deutschland" dagegen besser und steigerte sich auf 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch der Vorabend betrieb ein wenig Schadensbegrenzung: Dort verbuchten die beiden Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" am Dienstag Marktanteile von im Schnitt 6,0 beziehungsweise 6,8 Prozent. Mehr als ein Tagesmarktanteil von 4,4 Prozent war für den Sender letztlich jedoch nicht drin.

Noch härter traf es am Dienstag aber Kabel Eins, das sogar lediglich 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte - und damit lediglich 0,7 Prozentpunkte vor Nitro landete, wo nicht nur der Vorabend glänzte. Auf bis zu 4,5 Prozent trieb die Sitcom "Alle unter einem Dach" den Marktanteil und in der Primetime punktete "Stargate" mit 710.000 Zuschauenden sowie 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss kam der Spielfilm "Moon 44" sogar auf 4,6 Prozent. Gut verlief der Abend indes auch für Vox, das mit drei Folgen von "Hot oder Schrott" auf bis zu 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Unter den kleinen Sendern wiederum war abgesehen von Nitro besonders ZDFneo gefragt: Dort lockte der "Friesland"-Krimi um 20:15 Uhr durchschnittlich 1,67 Millionen Menschen vor den Fernseher. Aber auch die "Steel Buddies" waren bei DMAX mit 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gefragt. Ordentlich startete am späten Abend der neue "Klartext"-Talk bei ServusTV, den 80.000 Menschen sahen. Auf immerhin 0,6 Prozent kam der Marktanteil. Für Rückenwind sorgte zuvor "Hubert und Staller" mit 200.000 Zuschauenden.