Nach der erfolgreichen Premiere von "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" im vergangenen Jahr läuft die zweite Staffel des Reality-Formats in diesem Jahr noch ein ganzes Stück besser. In dieser Woche markierte es neue Bestwerte und machte RTLzwei erneut zum Primetime-Marktführer in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Die Gesamt-Reichweite steigerte sich auf 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was im Vergleich zum erst in der vergangenen Woche aufgestellten Bestwert nochmal ein Zuwachs um 140.000 war (im Vergleich nur die vorläufig gewichteten Zahlen ohne zeitversetzte Nutzung). Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 5,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 11,4 Prozent der bisherige Bestwert auch um fast einen ganzen Prozentpunkt übertroffen.

RTLzwei setzte sich im Reality-Duell somit erneut gegen die "Bachelorette" von RTL durch, die sich mit 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben musste. Beim Gesamtpublikum war der Unterschied sogar noch deutlicher: 1,13 Millionen Zuschauende zählte das RTL-Format und somit ganze 200.000 weniger als der "Kampf der Realitystars". Und während man bei RTLzwei über einen Bestwert jubeln durfte, fiel die "Bachelorette" zur gleichen Zeit in Sachen Reichweite auf ein Allzeit-Tief.

Mehr junge Zuschauerinnnen und Zuschauer als in der Primetime lockte RTL übrigens bereits am Vorabend an: Sowohl "RTL Aktuell" (Marktanteil: 21,9 Prozent) als auch "GZSZ" (Marktanteil 15,2 Prozent) hatten eine höhere Zielgruppen-Reichweite als die "Bachelorette", verpassten den Tagessieg aber ebenfalls. Der ging beim jungen Publikum stattdessen an die "Tagesschau" im Ersten.

Am späteren Abend eroberte RTL die Marktführung bei den 14- bis 49-Jährigen übrigens wieder zurück, wofür die soliden 11,0 Prozent Marktanteil reichten, die "Stern TV" ab 22:15 Uhr einfahren konnte. Auch RTLzwei schlug sich nach dem "Kampf der Realitystars" aber noch sehr gut: Zwei alte Folgen von "Naked Attraction" überzeugten mit 8,1 und 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.