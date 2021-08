Das Erste Deutsche Fernsehen ist mit seinen Übertragungen der Olympischen Spiele weiter sehr erfolgreich unterwegs. Ab 13:20 Uhr waren Bilder von Leichtathletik-Wettbewerben gefragt: Rund 720.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu; nur "Top Dog Germany" von RTL und die "Tagesschau" im Ersten kam überhaupt auf mehr junge Zusehende am Freitag. Ab kurz vor halb zwei Uhr nachmittags sicherte sich Das Erste mit den Bildern aus Tokio genau 30 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie 29,3 Prozent bei den Zuschauenden ab drei Jahren. Rund 3,1 Millionen Menschen schauten am frühen Nachmittag zu. Der moderne Fünfkampf der Frauen, der für Schlagzeilen sorgte, weil Annika Schleu Probleme mit dem ihr zugelosten Pferd hatte und eine Trainerin ihr "Hau drauf!" zurief, hatte mittags für 24,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Menschen gesorgt. Insgesamt schauten im Schnitt 2,22 Millionen Menschen zu.

Tischtennis hatte dem Ersten mittags 30,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beschert, insgesamt sorgten 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 30,9 Prozent Marktanteil. Mit 17,8 Prozent Tagesmarktanteil insgesamt sowie 13,6 Prozent bei den Jungen sicherte sich Das Erste am Freitag jeweils unangefochten die Spitzenposition der TV-Charts. Das lag unter anderem auch am starken Vorabend. Jeweils 16,7 Prozent Marktanteil erreichten "Brisant" und "Gefragt – gejagt", 15 Prozent holte zur besten Sendezeit die "Praxis mit Meerblick" (insgesamt 3,63 Millionen Zuschauende). Im ZDF tat sich "Böhmi brutzelt" ab 23:15 Uhr ziemlich schwer. Die vorab schon in der Mediathek verfügbare Kochshow holte nur 4,8 Prozent insgesamt. Bei den Jungen landete Böhmermann bei recht passablen 6,2 Prozent.

Bei Sky begann am Freitag zudem die erste DFB-Pokalrunde. Nicht mit dabei war der FC Bayern München. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann sollte eigentlich beim Bremer SV spielen, doch wegen einigen Coronafällen dort findet die Partie nun am 25. August statt. So liefen ab 20:45 Uhr also nur zwei Matches parallel, unter anderem setzte sich Drittligist 1860 München nach Elfmeterschießen gegen Darmstadt durch. In Sachen Zuschauerzahlen machte die Sportübertragung bei Sky noch keine allzu großen Sprünge. 0,38 Millionen Menschen sahen die Konferenz oder die Einzelspiele während der regulären Spielzeit. Das führte zu 1,6 Prozent Marktanteil insgesamt und 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die ab 20:15 Uhr gezeigten Vorberichte hatten sich 0,21 Millionen Interessierte angeschaut.

Die gegen 22:40 Uhr gestartete Verlängerung wollten 0,23 Millionen Menschen sehen. Mit 1,3 Prozent Marktanteil insgesamt und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war das Interesse leicht rückläufig. Das ab 23:15 Uhr gesendete Elfmeterschießen erreichte dann noch 0,28 Millionen Zusehende. 1,8 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 2,5 Prozent bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.