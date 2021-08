Das Quotenniveau der aktuellen Staffel von "Promi Big Brother" liegt weiterhin unter den aus den letzten drei Jahren gewohnten Werten, im Vergleich zum Samstag konnte die Realityshow am Sonntag aber wieder rund 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurückgewinnen: 1,29 Millionen saßen diesmal vor dem Fernseher, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 8,1 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Gesamt-Reichweite im Vergleich zur Samstagssendung zwar nahezu unverändert, trotzdem fiel der Marktanteil über einen Prozentpunkt besser aus und belief sich nun auf 12,2 Prozent.

Erfreulich ist für Sat.1 aber heute vor allem der Blick auf die Entwicklung der nachfolgenden "Promi Big Brother - Late Night Show", die in diesem Jahr ja erstmals nicht mehr bei Sixx, sondern direkt in Sat.1 läuft. Nachdem die ersten beiden Sendungen noch einstellige Marktanteile verzeichneten, ging es am Sonntag nun auf 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Und das lag nicht etwa nur daran, dass in einer Nacht zum Montag weniger Menschen vor dem Fernseher sitzen als am Wochenende: Auch die absolute Reichweite erklomm mit im Schnitt 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen Staffel-Bestwert. Die beiden vorangegangenen Sendungen hatten im Schnitt rund eine halbe Million Leute eingeschaltet.

Gute Nachrichten kamen für Sat.1 auch aus dem Nachmittag, wo die DTM-Übertragung sich zumindest besser schlug als man das zuletzt gewohnt war und immerhin 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Im Schnitt sahen rund 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Dass Sat.1 letztlich in der Tagesendabrechnung trotzdem nicht über einen mauen Tagesmarktanteil von 6,4 Prozent hinaus kam, lässt sich ein Stück weit damit erklären, dass am Vorabend, wo der Sender sonntags sonst häufig erfolgreich unterwegs ist, nur "111 verrückte Feste!" wiederholt wurde, was nicht für mehr als 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen reichte.