am 10.08.2021 - 08:52 Uhr

Olympia ist vorbei, eine Sport-Pause gibt's im Fernsehen aber nicht. Am Montag übertrug Das Erste das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach, das der Bundesligist nur ganz knapp für sich entscheiden konnte. Die Quoten der Übertragung im Ersten waren solide, aber nicht überragend: 3,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was einem Marktanteil von 12,2 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,9 Prozent Marktanteil erzielt.

Sky zählte mit den Spielen um 20:45 Uhr während der ersten Hälfte im Schnitt 280.000 Zuschauende, während der zweiten 45 Minuten waren nur noch 220.000 mit dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei rund einem Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zunächst 2,1 und dann 1,7 Prozent Marktanteil erzielt. Am Vorabend hatten schon im Schnitt 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die DFB-Pokal-Übertragungen bei Sky verfolgt, was Marktanteilen von 1,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach.

Den Tagessieg verpasste der Fußball im Ersten unterdessen bei Jung und Alt. Eine deutlich höhere Gesamt-Reichweite hatte das ZDF, obwohl dort nur eine Wiederholung des Krimis "Sarah Kohr - Teufelsmoor" zu sehen war, die aber 5,15 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte. Das reichte für sehr gute 19,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,0 Prozent Marktanteil erzielt.

Auch "Wer wird Millionär?" lag mit 3,35 Millionen Zuschauenden vor dem DFB-Pokal und holte zudem den Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Aus dieser Altersgruppe entschieden sich im Schnitt 0,75 Millionen Menschen für die RTL-Show, was einem Marktanteil von 12,0 Prozent entsprach. Am Vorabend hatte RTL mit "GZSZ" und "RTL Aktuell" allerdings auch bereits höhere Reichweiten in der Altersgruppe 14-49 erzielt, meistgesehene Sendung des Tages war beim jungen Publikum ohnehin die "Tagesschau".