Gerade in Corona-Zeiten kam Camping-Urlaub nochmal groß in Mode - auch ein Anlass dafür, dass man im Fernsehen jetzt schon an verschiedenen Stellen Campern dabei zuschauen kann. Am Montagabend startete RTLzwei seine Version "Bella Italia - Camping auf Deutsch" und erreichte damit einen sehr ordentlichen Marktanteil von 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - das entspricht etwa dem Niveau, das Kabel Eins letztes Jahr auch mit "Yes we camp" erzielte. Insgesamt hatten 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 3,2 Prozent entsprach.

Direkt im Anschluss brachen die RTLzwei-Quoten allerdings ein: Eine Wiederholung der schon bei der Erstausstrahlung gefloppten Show "Wild im Wald" wollten nur 260.000 Menschen sehen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 2,5 Prozent, danach kam eine Wiederholung von "Kampf der Realitystars" sogar nur auf 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und auch tagsüber waren die Quoten über viele Stunden mies: "Wollnys", "Geissens", "Reimanns" und "Hartz und Herzlich" erreichten nur Marktanteile zwischen 2,2 und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Köln 50667" war mit 4,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls nur mau unterwegs, nur "Berlin - Tag & Nacht" kam noch auf recht gute 6,1 Prozent Marktanteil. All das führte jedenfalls dazu, dass RTLzwei trotz des guten Primetime-Starts beim Tagesmarktanteil nicht über 4,1 Prozent hinaus kam und damit der schwächste der acht großen Sender blieb.

Vox blieb mit seinen Auswanderer-Geschichten unterdessen eher blass und kam nur auf 6,6 und 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Kabel Eins kann mit den 5,8 Prozent Marktanteil für "Rush Hour" zufrieden sein, zumal sich "Rush Hour 2" im Anschluss noch auf sehr gute 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte. Damit zog Kabel Eins am späteren Abend auch an ProSieben vorbei. Dort lief die Serie "neXt" nun erst um 22:11 Uhr, tat sich hiermit 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber sogar noch schwerer. "The Big Bang Theory" sorgte zuvor für etwas bessere Quoten als zuletzt "neXt", mehr als Marktanteile zwischen 6,8 und 7,9 Prozent waren aber nicht drin.