Der Corona-Pandemie wegen war es lange nicht möglich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Demenz-Projektes "Unvergesslich" ihr Abschlusskonzert geben. Im Juli und August 2020 hatte das ZDF den Chor für Menschen mit Demenz ausgestrahlt und mit vier Folgen zwischen 1,24 und 1,8 Millionen Zuschauende erreicht. Im Gesamtmarkt kam die Dokumentation damals auf durchschnittlich 8,6 Prozent. Das Konzert, auf das die teilnehmenden Senioren Senderangaben zufolge lange gewartet haben, lief am Dienstag nun ab 23:15 Uhr – 0,72 Millionen Menschen schauten vor den Bildschirmen zu. Mit 6,3 Prozent Marktanteil insgesamt blieb ein Erfolg aber aus, auch bei den 14- bis 49-Jährigen hielt sich das Interesse an der Ausstrahlung in Grenzen. Es wurden 4,6 Prozent erreicht. Gut abgeschnitten im ZDF-Abendprogramm hatten derweil "Ein Tag im August – Mauerbau '61" ab 20:30 Uhr mit 2,66 Millionen Zuschauenden und 10,3 Prozent Marktanteil sowie das "heute journal" ab 22 Uhr, das auf 15,2 Prozent kam. Die erreichte Sehbeteiligung lag bei durchschnittlich 3,42 Millionen.

Auch im Ersten waren es Informationsprogramme, die besonders gefragt waren. Anlässlich der neuerlichen Ministerpräsidentenkonferenz und weiteren Entscheidungen in Sachen Coronapandemie kam ein um 20:15 Uhr gesendetes "ARD Extra" auf starke 16,5 Prozent Marktanteil insgesamt. 4,15 Millionen Personen schauten zu. Die 20-Uhr-"Tagesschau" hatte direkt davor 4,61 Millionen informiert. Ebenfalls gut unterwegs am Dienstag im Ersten: "Gefragt – gejagt" um 18 Uhr, das sich 16,2 Prozent Marktanteil sicherte sowie "Sturm der Liebe" am Nachmittag mit guten 14,5 Prozent.

In der Nische punktete unter anderem Tele 5: Der Spartensender kratzte an der 800.000-Personen-Marke. "Last Impact", ausgestrahlt zur Primetime in zwei Teilen, holte zunächst 0,79 Millionen Menschen vor die Geräte, dann 0,71 Millionen. 3,1 und 4,6 Prozent Marktanteil insgesamt waren die Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,2 und 2,8 Prozent gemessen.

Bei ZDFneo kam eine Doppelfolge des Krimis "Friesland" auf 1,01 und 1,43 Millionen Zusehende (3,9 und 7,1% im Gesamtmarkt), ehe die Comedy "Andere Eltern" ab 23:15 Uhr mit ebenfalls zwei Episoden 0,44 und 0,21 Millionen Menschen erreichte. Gemessen wurden gute 3,5 Prozent während der frühen Ausgabe und noch passable 2,2 Prozent ab 23:45 Uhr.