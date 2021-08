am 12.08.2021 - 08:47 Uhr

Reality-Fans hatten am Mittwoch die Qual der Wahl: RTL, RTLzwei und Sat.1 schickten allesamt Vertreter des Genres ins Rennen. Als Verlierer ging Sat.1 aus dem Rennen hervor. "Promi Big Brother", das durch seinen leicht verwirrenden Ausstrahlungsrhythmus nach einer spätabendlichen Ausgabe nun wieder um 20:15 Uhr lief, fiel zum ersten Mal in dieser Staffel unter die 10-Prozent-Marke -und zwar deutlich.

So reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen nur noch für 8,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten noch 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein - minimal weniger als am Abend zuvork, als die Sendung zwei Stunden später lief. Immerhin: Die nachfolgende "Promi Big Brother - Late Night Show" konnte das Quotenniveau halten und den Marktanteil sogar leicht auf 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern. 640.000 Leute konnte Sat.1 damit noch vor dem Fernseher halten.

RTL holte sich unterdessen den Primetime-Sieg mit der "Bachelorette" zurück, nachdem sich die Kuppelsendung in der Woche zuvor noch den "Realitystars" von RTLzwei geschlagen geben musste. Mit einem Marktanteil von 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erklomm die Folge einen Staffelbestwert - der gleichwohl trotzdem noch unter den Staffelschnitten der vergangenen Jahre lag. 1,25 Millionen Zuschauende wurden insgesamt gezählt, 120.000 mehr als in der Woche zuvor. Erfreulich für RTL war zudem, dass "Stern TV" im Anschluss mit 14,7 Prozent den höchsten Zielgruppen-Marktanteil seit Februar einfahren konnte. 1,43 Millionen Zuschauende bedeuteten im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 260.000.

Der "Kampf der Realitystars" büßte - wohl nicht zuletzt durch die Konkurrenz durch "Promi Big Brother" hingegen etliche Zuschauer ein: Die Gesamt-Reichweite brach im Vergleich zur vergangenen Woche, als noch ein Allzeit-Bestwert aufgestellt wurde, um 440.000 ein, übrig waren nun noch 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es trotzdem für eine Platzierung vor Sat.1, der Marktanteil belief sich hier auf 9,3 Prozent. Auch wenn das ein Staffel-Tief bedeutete, lag es doch meilenweit über dem RTLzwei-Schnitt und auch über dem, was die erste Staffel im vergangenen Jahr erzielen konnte.

RTLzwei lag beim jungen Publikum damit übrigens gleichauf mit dem ZDF-Krimi "Die Toten von Salzburg", der sich somit ebenfalls noch vor "Promi Big Brother" schob. ProSieben konnte mit seinen Serien unterdessen mal wieder nichts ausrichten: "Grey's Anatomy" kam nicht über 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, die "Seattle Firefighters" erzielten danach sogar nur 6,2 Prozent Marktanteil.