Die neue Staffel von "Beauty & The Nerd" kann bislang nicht an den schönen Erfolg des vergangenen Jahres anknüpfen. Nachdem die Dokusoap in der vorigen Woche bereits mit weniger als einer Million Fans startete, lagen die "Nerds" nun sogar noch einmal deutlich unter dieser Marke. Nur noch 760.000 Zuschauende ließen sich die neue Folge nicht entgehen - was wohl auch ein Stück weit den warmen Temperaturen geschuldet sein dürfte.

Allerdings ging in der Zielgruppe auch der Marktanteil noch ein Stück zurück: Dieser belief sich auf 10,4 Prozent und lag damit nur noch knapp im zweistelligen Bereich - schlechter lief's für "Beauty & The Nerd" noch nie. Im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Zahlen der Vorwoche ging der Wert um fast eineinhalb Prozentpunkte zurück. "Das Sex-Seminar" schaffte nach 23 Uhr zudem gerade mal noch 6,9 Prozent Marktantel bei den 14- bis 49-Jährigen.

Sat.1 konnte dank "Promi Big Brother" zumindest zu später Stunde punkten: Weil die Show diesmal erst um 22:15 Uhr begann, waren nach dem Sturz in die Einstelligkeit nun immerhin 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stabil, aber weiter deutlich unter dem Niveau vergangener Staffeln. Den Erfolg streckte Sat.1 jedoch bis tief in die Nacht: Die anschließende "Late-Night-Show" steigerte sich sogar auf 11,5 Prozent.

Zum Start in den Abend sah es dafür überhaupt nicht gut aus: Zwei Folgen von "MacGyver" gingen mit Marktanteilen von 4,3 und 4,4 Prozent gnadenlos baden und sorgten dafür, dass sich Sat.1 zu diesem Zeitpunkt auf Augenhöhe mit Kabel Eins bewegte, wo "Rosins Restaurants" mäßige 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte. Zum Vergleich: "Hartes Deutschland" erzielte bei RTLzwei im Schnitt ebenso 5,7 Prozent wie der Spielfilm "Bridget Jones' Baby" bei Vox.