Die Sketch-Comedy "Queens of Comedy" hat es im ZDF weiterhin nicht leicht, ihr Publikum zu finden. In dieser Woche sahen im Schnitt 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Das waren zwar minimal mehr als in der vergangenen Woche, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag trotzdem nur bei 5,8 Prozent und damit in ganz anderen Sphären als es das ZDF sonst gewohnt ist. Der Monatsschnitt des Senders beträgt derzeit 15,4 Prozent. Doch auch jüngere Zuschauer können die "Queens of Comedy" nur schwer für sich gewinnen, zumindest was die lineare Ausstrahlung anbelangt: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 4,5 Prozent.

Zum Start in den Abend konnte sich das ZDF aus Quotensicht aber auf seine Krimis verlassen. Trotz Fußball-Konkurrenz wollten immerhin 3,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eine Wiederholung von "Der Alte" sehen, was für einen Marktanteil von 17,3 Prozent beim Gesamtpublikum reichte. "Letzte Spur Berlin" kam danach mit 3,36 Millionen Zuschauern auf 14,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Krimis mit 5,4 und 4,5 Prozent Marktanteil hingegen kein Erfolg.

Beim Gesamtpublikum war das ZDF stärkster Fußball-Verfolger, Das Erste sortierte sich mit 2,36 Millionen Zuschauern für "Die Drei von der Müllabfuhr" deutlich dahinter ein. Der Marktanteil belief sich hier auf 10,2 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,7 Prozent Marktanteil erzielt. Die "Tagesthemen" zählten danach nur 1,76 Millionen Zuschauer, das 15 Minuten später startende "heute-journal" lag zwar davor, war mit 2,18 Millionen Zuschauern und 9,8 Prozent Marktanteil aber ebenfalls eher schwach unterwegs.