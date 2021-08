Seinen 40. Geburtstag feierte Moderator Florian Silbereisen am Samstagabend in einer rund dreieinhalbstündigen Live-Show im Ersten – und schenkte dem Sender damit starke Quoten. Auf 19 Prozent Marktanteil kam "Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag" zur besten Ausstrahlungszeit. Die Reichweite lag somit bei 3,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, wovon allerdings nur rund 400.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Doch auch in dieser Altersklasse sicherte sich die Live-Produktion starke Marktanteile. Gemessen wurden 9,3 Prozent. Somit lag das Silbereisen-Fest nur knapp hinter einer neuen "5 gegen Jauch"-Ausgabe, die RTL ab 20:15 Uhr primetimefüllend über den Sender schickte.

"5 gegen Jauch" erreichte gerade einmal 9,6 Prozent, weniger als in den Wochen zuvor und so wenig wie zuletzt im Oktober 2015. Gegenüber sieben Tagen zuvor verlor die Show rund eine halbe Million Zuschauende und erreichte nun noch durchschnittlich 1,61 Millionen. Vorbeiziehen lassen musste das Format unter anderem eine weitere Primetime-Ausgabe von "Promi Big Brother". Diese nahm am Samstagabend 185 Minuten im Sat.1-Programm ein und sicherte sich damit 10,5 Prozent Marktanteil. 1,12 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Bei den Menschen zwischen 14 und 49 Jahren war die Reality-Show das meistgesehene 20:15-Uhr-Programm. Die Reichweite in der klassischen Zielgruppe lag bei 0,46 Millionen.

Nach 23:20 Uhr wurde noch ausführlich über die Ereignisse auf der Raumstation und dem Big Planet (also den derzeitigen Welten des Formats) gesprochen. Die begleitende Late-Night-Show sahen rund 680.000 Menschen, bei den Umworbenen landete Sat.1 bei 8,3 Prozent. Richtig schlecht lief es für den Sender am Vorabend. "Lebensretter hautnah" kamen ab 18 Uhr nicht über drei Prozent Marktanteil hinaus. Die Doku-Sendung lief bis um 19:55 Uhr. Das zunächst einmal für diesen Samstag eingeplante Sommerinterview mit Olaf Scholz (SPD) wurde derweil verschoben. Es soll nun am letzten Samstag im August um 19:40 Uhr zu sehen sein. Als gut bewertet werden können derweil die Quoten der nachmittags gezeigten Formel E, unterwegs diesmal in Berlin. Die Live-Übertragung bescherte Sat.1 9,3 Prozent bei den Werberelevanten - Saisonbestwert.