am 15.08.2021 - 09:27 Uhr

RTLplus landete am Samstag in Sachen Tagesmarktanteil bei 2,6 Prozent Marktanteil insgesamt. Somit sicherte sich der Sender den zehnten Rang. Die hohen Quoten rührten daher, dass alte Gerichtsshows ganz offenbar immer noch nicht ihren Reiz verloren haben. Drei ab 15 Uhr gesendete "Strafgericht"-Ausgaben etwa erreichten zwischen 4,2 und 4,5 Prozent Marktanteil bei allen Menschen. Zwischen 0,39 und 0,46 Millionen Zuschauende wurden ermittelt.

Zuvor hatten drei Wiederholungen des "Familiengerichts" ebenfalls bis zu 4,5 Prozent Marktanteil eingefahren. Früher am Tag waren die Quoten sogar auf bis zu 5,9 Prozent gestiegen. Diesen Wert erreichte eine alte "Strafgericht"-Ausgabe ab 6:15 Uhr. Zur besten Sendezeit zeigte RTLplus dann alte Folgen des US-Krimis "Law & Order: SVU", die zunächst auf rund 240.000 Zuschauende kamen. Ab 20:15 Uhr lag die Gesamt-Quote somit bei 1,2 Prozent. Im Verlauf des Abends steigerte sich die Produktion aber auf 1,5 und 1,7 Prozent, die Reichweiten gingen auf 0,32 und 0,35 Millionen nach oben.

Sat.1 Gold landete ab 14:15 Uhr mit "Der Schatz im Silbersee" einen schönen Erfolg. 3,4 Prozent Marktanteil sicherte sich die Produktion bei allen Zuschauenden, 3,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen festgestellt. Die ermittelte Sehbeteiligung belief sich auf durchschnittlich 0,31 Millionen. Zwischen 1,7 und 2,3 Prozent holten danach Ausstrahlungen von "Dick und Doof". Letztlich war der Samstag auch für Sat.1 Gold erfolgreich, der ermittelte Tagesmarktanteil betrug nämlich 2,3 Prozent.

ZDFneo sendete am Samstagvorabend das vorab schon in der Mediathek verfügbare "Böhmi brutzelt", in der Jan Böhmermann diesmal mit Mai Thi Ngyuen-Kim kochte. Linear kam die halbstündige Sendung ab 19:45 Uhr auf 0,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. 0,6 Prozent insgesamt waren Quoten-Magerkost, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ordentliche 1,6 Prozent ermittelt.