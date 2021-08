am 16.08.2021 - 08:36 Uhr

Die "Tagesschau" war am Sonntag die meistgesehene Sendung des Tages. Alleine im Ersten verfolgten um 20:00 Uhr im Schnitt 6,03 Millionen Menschen die ARD-Nachrichten, sodass der Marktanteil bei hervorragenden 24,5 Prozent lag. Kaum weniger waren es danach beim "Brennpunkt" über die dramatische Entwicklung in Afghanistan: 5,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier dabei und sorgten für 22,4 Prozent Marktanteil.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die beiden Sendungen an der Spitze: 1,39 Millionen Zuschauende in dieser Altersklasse bescherten dem "Brennpunkt" hier einen Marktanteil von 21,8 Prozent, nachdem die "Tagesschau" im Ersten zuvor sogar 23,4 Prozent verzeichnete. Der "Tatort" konnte mit den aktuellen Sendungen übrigens nicht mithalten, führte trotz Wiederholung mit insgesamt 4,37 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,5 Prozent Marktanteil ab 20:30 Uhr aber dennoch das Feld an.

Stärkster Verfolger war die "Frühling"-Reihe im ZDF, die von 3,96 Millionen Personen gesehen wurde. Doch auch der Mainzer Sender konnte mit seinen Nachrichten noch mehr Menschen vor dem Fernseher versammeln: Das anschließende "heute-journal" steigerte sich nämlich auf 4,39 Millionen Zuschauende, die den Marktanteil auf 18,3 Prozent trieben - auch das war mehr beim "Tatort". Beim jungen Publikum sah es mit 11,7 Prozent ebenfalls richtig gut aus für das "heute-journal".

Die Serie "Mirage - Gefährliche Lügen" musste sich dagegen im weiteren Verlauf des Abends mit nur 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern begnügen und kam nicht über 9,1 Prozent Marktanteil hinaus. Und auch im Ersten gingen die Quoten nach dem "Tatort" spürbar zurück: Direkt im Anschluss an den Krimi verzeichnete "Kommissar Bäckström" mit 1,85 Millionen Menschen nur noch einen Marktanteil von 8,2 Prozent.