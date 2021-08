am 16.08.2021 - 08:54 Uhr

Auch in der Zielgruppe waren die meistgesehenen Sendungen am Sonntag aktuelle Formate - in der Primetime war der Kampf um die Spitze indes hart umkämpft. Gleich drei Sender lagen hier nahezu gleichauf, mit dem etwas besseren Ende für den "Tatort". Von den insgesamt 4,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich auf die Wiederholung im Ersten einließen, waren 750.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt. Der Marktanteil belief sich damit auf 11,8 Prozent.

Bei ProSieben zählte derweil die Erstausstrahlung des Spielfilms "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" im Schnitt 700.000 Zuschauende, die - wegen der unterschiedlichen Laufzeiten - ebenfalls für 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgten. Insgesamt konnten sich 1,55 Millionen Menschen für den Film begeistern. Etwas über eine Million mehr waren es bei "Bauer sucht Frau International", das das bei RTL vor durchschnittlich 2,57 Millionen in die neue Staffel startete.

Gemessen an den vergangenen beiden Staffeln war das bislang der mit Abstand schwächste Wert. Zum Vergleich: 2020 hatten noch dreieinhalb Millionen Menschen den Ableger der Kuppelshow gesehen. In der Zielgruppe waren verhaltene 11,3 Prozent Marktanteil drin, sodass sich der Sender mit dem dritten Rang begnügen musste. Dazu kommt, dass das Zusammenspiel mit dem "Extra Spezial" danach überhaupt nicht funktionierte: "Bauernreporter" Ralf hielt um 23 Uhr zwar immerhin 1,23 Millionen Zuschauende bei RTL, schaffte in der Zielgruppe aber gerade mal 6,3 Prozent Marktanteil.

Und auch am Vorabend lief es für den Kölner Sender nicht rund: Die neue Kochshow "Snackmasters" erwischte mit nur 8,3 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einen schlechten Start. "RTL aktuell" hatten zuvor hingegen noch 2,82 Millionen Personen gesehen. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei starken 19,3 Prozent.