"Berlin, Berlin" war einmal eine der beliebtesten Serien im ARD-Vorabendprogramm. Nun, viele Jahre später, lief im Ersten der eigentlich fürs Kino geplante Film-Ableger, doch die Quoten fielen recht überschaubar aus. Mehr als 2,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich in der Primetime nicht für Lolle begeistern, sodass der Marktanteil bei nur 8,9 Prozent lag. Immerhin: Bei den 14- bis 49-Jährigen bedeuteten die eingefahrenen 8,1 Prozent einen Wert über dem Senderschnitt.

Gemessen am Vorprogramm hielt sich das Interesse an "Berlin, Berlin" jedoch in argen Grenzen, immerhin hatte der "Brennpunkt" über die Situation in Afghanistan um 20:15 Uhr noch 5,47 Millionen Menschen erreicht. Die "Tagesschau" war mit 6,23 Millionen Zuschauenden alleine im Ersten sogar die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages - übrigens auch beim jungen Publikum, wo der Marktanteil starke 21,3 Prozent betrug, ehe der "Brennpunkt" noch 19,1 Przent erzielte.

Kein gutes Zusammenspiel gelang dem Ersten zudem im Anschluss an "Berlin, Berlin" mit der "Exclusiv"-Reportage "Baustelle Deutschland", die in Konkurrenz zum "heute-journal" lediglich 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Stange hielt und den Gesamt-Marktanteil auf 6,6 Prozent absacken ließ. Ebenfalls mäßig verlief nach den stärkeren "Tagesthemen" dann auch der Start der Doku-Reihe "HERstory", die mit 780.000 Zuschauenden nicht über 6,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinauskam.

Im ZDF wusste derweil um 22:15 Uhr noch die Dramaserie "Hamilton - Undercover in Stockholm" zu überzeugen: 2,22 Millionen Menschen sorgten für 14,2 Prozent Marktanteil. Und auch für ZDFneo war's ein erfolgreicher Abend: Dort kam "Inspector Barnaby" ab 20:15 Uhr mit 1,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 7,0 Prozent Marktanteil, ehe eine weitere Folge der Serie noch 1,44 Millionen vor dem Fernseher hielt.