am 21.08.2021 - 08:53 Uhr

Die neue Tiershow "Top Dog - Der beste Hund Deutschlands" hat sich für RTL in den vergangenen Wochen als solider Quoten-Erfolg erwiesen, der dem Sender im Schnitt etwas mehr als zwölf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe beschwerte. Etwas getrübt wird das Bild allerdings dadurch, dass dem Format zum Ende hin ein wenig die Puste ausging. Nachdem der Bundesliga-Auftakt die Quoten in der vorigen Woche drückte, waren beim Finale sogar wenige Fans dabei wie noch nie.

Durchschnittlich 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte die vorerst letzte Folge am Freitagabend und damit noch einmal rund 90.000 weniger als zuletzt. Immerhin: In der Zielgruppe konnte "Top Dog Germany" den einstelligen Marktanteil der Vorwoche hinter sich lassen und sich auf solide 11,5 Prozent steigern. Das reichte, um RTL die Marktführerschaft in der Zielgruppe zu sichern. Dazu kommt, dass "Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt" danach mit 12,6 Prozent ebenfalls punkteten.

Im Show-Duell mit Sat.1 hatte RTL damit den gesamten Abend über die Nase vorn, denn auch am Freitag musste sich "Promi Big Brother" - zumindest gemessen an den vorläufig gewichteten Quoten - wieder nur mit einem einstelligen Marktanteil begnügen. Mehr als 9,3 Prozent waren für die Realityshow nicht drin, insgesamt schalteten im Schnitt 1,22 Millionen Menschen ein. Bei der anschließenden "Late-Night-Show" blieben schließlich noch 710.000 Menschen dran, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe noch bei 9,1 Prozent.

Beim Gesamtpublikum dominierten indes die Öffentlich-Rechtlichen, allen voran "Der Alte", der im ZDF auf 4,54 Millionen Zuschauende sowie starke 19,7 Prozent Marktanteil kam. Die ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" landete mit 2,48 Millionen schon deutlich dahinter. Am späten Abend tat sich das ZDF dagegen umso schwerer: Über die "Queens of Comedy" konnten nur 1,04 Millionen Personen lachen, sodass der Marktanteil auf magere 5,8 Prozent zurückging. "Aspekte" blieb später sogar bei nur 440.000 Zuschauenden und 3,0 Prozent hängen.

Unspektakulär verlief zudem der Start der neuen WDR-Quizshow "Das ist meine Zeit", die ab 21 Uhr bundesweit von gerade mal 360.000 Menschen gesehen wurde. Bei der Dokureihe "Ein neues Leben" waren zuvor noch fast doppelt so viele dabei. In NRW ging der Marktanteil von zunächst überzeugenden 8,9 auf lediglich 4,5 Prozent zurück. Für den "Kölner Treff" waren dagegen später wieder 9,2 Prozent im WDR-Sendegebiet drin.