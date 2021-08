am 21.08.2021 - 09:16 Uhr

Während die Daytime bei RTLzwei weiterhin schwache Quoten erzielt und allen voran die nach mehreren Jahren wiederbelebte Soap "Workout - Muskeln, Schweiß & Liebe" Probleme macht - am Freitag lag der Marktanteil erneut bei kaum mehr als zwei Prozent -, sah es in der Primetime dank Bruce Willis und Samuel L. Jackson richtig gut aus. Auf durchschnittlich genau eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer brachte es der US-Actionstreifen "Stirb langsam - Jetzt erst recht", darunter 420.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren.

In der Zielgruppe erzielte der Film damit einen starken Marktanteil von 8,4 Prozent, sodass RTLzwei in der Primetime den dritten Rang hinter RTL und Sat.1 belegte. Es war für den Sender zugleich der erfolgreichste Freitags-Film seit einem halben Jahr. Dazu kommt, dass RTLzwei das Spielfilm-Duell mit ProSiebben beim jungen Publikum knapp für sich entscheiden konnte: "Dunkirk" kam dort nicht über 7,9 Prozent hinaus. Später am Abend tat sich "300" bei ProSieben mit nur 5,9 Prozent sogar noch schwerer.

Überhaupt war es für ProSieben nicht gerade ein erfolgreicher Freitag, wie der Tagesmarktanteil in Höhe von lediglich 7,3 Prozent nahelegt. Nach der Comedyschiene gingen die Zahlen des Senders in den einstelligen Bereich zurück: Schon "taff" erzielte nur 9,2 Prozent Marktanteil, "Newstime" schaffte danach, kaum mehr als sechs Prozent. Auch die "Simpsons" blieben danach mit Werten von 6,4 und 7,7 Prozent ebenso einstellig wie das Wissensmagazin "Galileo", das nicht über 8,0 Prozent sowie insgesamt 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinauskam.

Auch Vox kämpfte am Freitag mit Problemen: Dort waren es vor allem die beiden Folgen von "The Good Doctor", die sich schwer taten. Mit nur 580.000 Zuschauenden fiel die US-Serie im Verlauf des Abends auf ein neues Tief, wenngleich die Marktanteile mit 4,1 beziehungsweise 4,0 Prozent etwas besser ausfielen als zuletzt. Bei Kabel Eins startete die Krimiserie "Criminal Minds" sogar mit nur 3,4 Prozent Marktanteil in den Abend.