Die inzwischen fünfte Folge der Krimireihe "In Wahrheit" bescherte dem Zweiten Deutschen Fernsehen am Samstagabend den Tagessieg. Den 90-Minüter wollten sich im Schnitt 4,65 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Die ermittelte Gesamt-Quote lag somit bei 21,6 Prozent. Dennoch: Für die Reihe war es die zweitniedrigste Reichweite in ihrer bisherigen Historie, in der Spitze erreichte der Krimi aus dem Saarland über 7,1 Millionen Fans. Dieser Rekord stammt aus dem April 2020.

Wie üblich zeigt das ZDF von "In Wahrheit" immer nur Zweitverwertungen. Auch die an diesem Samstag gezeigte Episode "In einem anderen Leben" feierte ihre Fernsehpremiere bei arte. Sie lief im April 2021 erstmals. Im ZDF nun erreichte sie auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,2 Prozent Marktanteil ein gutes Ergebnis.

Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern dieser Altersklasse musste der Krimi allerdings andere Formate vorbeiziehen lassen, neben der RTL-"Chartshow" unter anderem auch "Verstehen Sie Spaß?", das im Ersten ab 20:15 Uhr mit einem Special auf Sendung ging. Insgesamt verfolgten 2,87 Millionen Menschen die Show, was zu 14 Prozent Marktanteil bei allen Zusehenden führte. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das Format den Primetime-Sieg mit 12,8 Prozent

Am Vorabend blieb die "Sportschau" mit den Highlights des zweiten Bundesliga-Spieltages weiterhin unter Vorjahres-Niveau. Erneut wurde die Marke von drei Millionen nicht geknackt. Im Schnitt entschieden sich 2,81 Millionen (18,6%) für die von Esther Sedlaczek moderierte Ausgabe. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte Das Erste somit 15,5 Prozent Marktanteil. Im ZDF liefen die Bundesliga-Bilder am späteren Abend. "Das aktuelle Sportstudio", gestartet um 23 Uhr, kam auf im Schnitt 1,45 Millionen Zuschauende. Elf Prozent Marktanteil insgesamt sowie 7,5 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren waren die Folge.