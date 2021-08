"Promi Big Brother" befindet sich in der Finalwoche - und in Unterföhring dürfte die Hoffnung bestehen, dass die Quoten zum Ende hin noch einmal etwas anziehen. Zwar konnte sich Sat.1 in den vergangenen Tagen stets darauf verlassen, dass es in den endgültig gewichteten Quoten noch einmal kräftige Aufschläge gibt, doch dass auf Basis der vorläufigen Zahlen zuletzt regelmäßig einstellige Werte drin waren, darf trotzdem als Warnsignal verstanden werden. Umso erfreulicher für den Sender, dass am Sonntagabend der beste Wert seit über einer Woche eingefahren wurde.

Ab 22:27 Uhr verzeichnete "Promi Big Brother" im Schnitt eine halbe Million Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren, sodass der Marktanteil auf überzeugende 12,2 Prozent anzog. Zum Vergleich: Am Sonntag zuvor waren für die Realityshow noch weniger als zehn Prozent drin. Diesmal aber war "Promi Big Brother" in der Zielgruppe sogar Marktführer am späten Abend. Insgesamt waren 1,16 Millionen Menschen dabei, ähnlich viele wie am Tag zuvor. Gut lief es auch für die anschließende "Late-Night-Show", die noch 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

"Promi Big Brother" war auf diese Weise einer der wenigen Lichtblicke für Sat.1 an einem Sonntag, der dem Sender im Schnitt einen Marktanteil von kaum mehr als sechs Prozent bescherte. Um 20:15 Uhr hatte sich die Komödie "Selbst ist die Braut" mit 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,3 Prozent Marktanteil zwar ordentlich geschlagen, doch tagsüber gab es über weite Strecken hinweg so gut wie nichts zu holen. Das gilt auch für die DTM, die nachmittags magere 4,7 Prozent erzielte, obwohl am Samstag noch mehr als neun Prozent drin waren.

Die "Sat.1-Reportage" zählte ab 15 Uhr lediglich 270.000 Zuschauende und 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "The Lego Movie" mit 3,9 Prozent versagte. Auch am Vorabend war mit der Wiederholung von "111 haarsträubende Hingucker" nichts zu holen - hier belief sich der Marktanteil auf gerade mal 4,1 Prozent.