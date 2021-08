Die neue RTL-Show "Snackmasters" hat auch in der zweiten Woche keine guten Quoten eingefahren. Nachdem schon die Premiere nur knapp mehr als acht Prozent Marktanteil verzeichnete, lief es an diesem Sonntag im Vorabendprogramm sogar noch etwas schlechter. Auf gerade mal 7,6 Prozent belief sich der Marktanteil um 19:05 Uhr, insgesamt waren 1,25 Millionen Menschen dabei. Dabei hatte "RTL aktuell" im Vorfeld noch mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt.

Dazu kommt, dass die Konkurrenz am Vorabend alles andere als stark war: So erzielte Sat.1 mit einer Rankingshow-Wiederholung kaum mehr als vier Prozent Marktanteil, während "Galileo Plus" bei ProSieben mit 6,9 Prozent enttäuschte. Lediglich 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Reportage. Bei RTLzwei kann man dagegen mit den 6,2 Prozent zufrieden sein, die das Motormagazin "Grip" verzeichnete. Insgesamt erreichte "Grip" ab 18:15 Uhr im Schnitt 740.000 Menschen - so viele wie keine andere RTLzwei-Sendung.

Bei Vox wiederum punkteten "Die Beet-Brüder" mit überzeugenden 8,7 Prozent Marktanteil am Vorabend. Und auch in der Primetime lief es für den Kölner Sender gut: Das Sommerspecial von "Grill den Henssler" steigerte sich auf 1,40 Millionen Zuschauende sowie 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und damit auf neue Staffel-Bestwerte. Zum Vergleich: RTL blieb mit "The Expandables" bei 7,8 Prozent hängen und auch "Spider-Man" konnte bei ProSieben nur 8,4 Prozent einfahren.

Ganz vorne landete in der Primetime ein alter "Tatort", der mit 5,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 20,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 16,8 Prozent deutlich vor der privaten Konkurrenz landete. Ebenfalls gefragt war die "Frühling"-Reihe, die im ZDF von 4,69 Millionen Menschen gesehen wurde. Als meistgesehene Sendung des Tages ging jedoch die "Tagesschau" hervor, die um 20 Uhr alleine im Ersten 6,48 Millionen Personen erreichte. Der Marktanteil lag bei starken 24,6 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen mit 26,6 Prozent sogar noch höher aus.