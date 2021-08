Die Ausstrahlung der kurzlebigen US-Serie "neXt" erwies sich für ProSieben in den vergangenen Wochen nicht als Erfolg. Wegen schwacher Quoten schob der Sender das Format nach nur zwei Wochen auf den Sendeplatz um 22:15 Uhr, wo es mit zuletzt 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber noch schlechter lief als in der Primetime. Immerhin zogen die Quoten zum Finale am Montag noch einmal etwas an.

Zwar schalteten insgesamt nur 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, doch in der Zielgruppe erzielte "neXt" einen vergleichsweise soliden Marktanteil von 7,1 Prozent - gegenüber der Vorwoche verbesserte sich die Serie um mehr als zwei Prozentpunkte. Gefragter als "neXt" waren im Vorfeld jedoch die "Big Bang Theory"Wiederholungen, die zwei keine Bäume ausrissen, aber für bis zu 9,6 Prozent Marktanteil sorgten.

Der stärkste Sender aus Unterföhring war am Montagabend jedoch Sat.1, wo "Promi Big Brother" den dritten Abend in Folge einen zweistelligen Marktanteil verbuchte. Ordentliche 10,2 Prozent erzielte die Realityshow, ein Prozent mehr als am Montag zuvor. Insgesamt zog die Reichweite auf 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an - mehr waren zuletzt vor zwei Wochen dabei.

Einen großen Erfolg feierte am Montagabend aber auch ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" um 20:15 Uhr mit 2,11 Millionen Zuschauenden sämtliche Privatsender hinter sich ließ. Kabel Eins überzeugte derweil mit "Lethal Weapon" im Schnitt 1,16 Millionen Menschen und punktete insbesondere mit dem zweiten Film der Reihe, der auf stolze 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.