Auch wenn die Quoten zuletzt wieder etwas nach oben gingen und "Promi Big Brother" an immerhin drei Tagen in Folge einen zweistelligen Marktanteil verzeichnete - ein durchschlagender Erfolg wie in den vergangenen Jahren ist die Sat.1-Realityshow nicht, wenngleich die zeitversetzte Nutzung stets noch eine beträchtliche Zahl an Fans hinzukommen lässt. Die Werte, die "Promi Big Brother" am Dienstag verzeichnete, sind aber in jedem Fall ernüchternd, denn mit gerade mal 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Show lediglich 7,5 Prozent Marktanteil und damit den schwächsten Wert in der Geschichte des Formats.

Vor allem vor dem Hintergrund der harmlosen Konkurrenz sind diese Zahlen eine Enttäuschung, schaffte es "Promi Big Brother" damit doch gerade einmal auf Rang 13 der meistgesehenen Sendungen des Tages. Insgesamt brachte es die Show auf nur 1,23 Millionen Zuschauende, die für 4,9 Prozent Marktanteil sorgten. Zudem blieb auch die anschließende "Late-Night-Show" blass: Ab 22:27 Uhr blieben 650.000 "PBB"-Fans für die Nachlese dran, darunter 180.000 unter 50. In der Zielgruppe verbuchte die Sendung somit nur einen überschaubaren Marktanteil von 5,0 Prozent.

Bessere Nachrichten kommen für Sat.1 dagegen aus dem Tagesprogramm, allen voran vom "Frühstücksfernsehen", das dem Sender starke 19,6 Prozent Marktanteil bescherte. Am Nachmitag wiederum drehte "Auf Streife" mit beachtlichen 13,7 Prozent auf, für "Auf Streife - Die Spezialisten" lief es direkt danach mit 13,2 Prozent ähnlich gut. Die "Klinik am Südring" erzielte auf dem 16-Uhr-Sendeplatz schließlich noch 11,4 Prozent. Sat.1 lag damit weit vor RTL, wo am Dienstag nicht mal "Punkt 12" funktionieren wollte. Das Magazin schaffte gerade mal 7,7 Prozent Marktanteil, später erzielten "Die Superhändler" sogar kaum mehr als fünf Prozent.

Schwach blieb zudem das neue Magazin "Explosiv Stories", das sich um 17 Uhr mit nur 7,6 Prozent ebenfalls klar hinter Sat.1 einreihte. Dort markierte "Lenßen übernimmt" einen neuen Staffel-Bestwert und erzielte sehr gute 11,4 Prozent Marktanteil bei insgesamt 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Wirklich große Probleme hatte Sat.1 jedoch am Vorabend, wo das "Buchstaben-Battle" mit 3,2 Prozent Marktanteil um 18 Uhr völlig versagte. Auch "Let the music play" erwies sich eine Stunde später mit 4,6 Prozent sowie insgesamt 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht als der erhoffte Erfolg.