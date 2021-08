am 25.08.2021 - 09:39 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 8,9 Prozent war RTL am Dienstag zwar Marktführer in der Zielgruppe, doch wirklich berauschend sind diese Zahlen für den Sender natürlich nicht. Neben schwachen Quoten im Tagesprogramm - bis 17:30 Uhr lagen die Marktanteile im durchweg einstelligen Bereich - blieb RTL auch am Abend blass. Nachdem schon "Schwiegertochter gesucht" kaum mehr als zehn Prozent Marktanteil erzielte (DWDL.de berichtete), gelang es "RTL direkt" nicht, das Publikum bei der Stange zu halten.

Lediglich 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 22:15 Uhr für das Magazin mit Jan Hofer. Das waren 800.000 weniger als noch am Tag zuvor und reichte für nur 5,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Zum Vergleich: Die "Tagesthemen" erreichten parallel dazu 2,39 Millionen Menschen, die für 12,3 Prozent Marktanteil sorgten. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die "Tagesthemen" klar in Front: 10,0 Prozent waren für das ARD-Magazin drin, "RTL direkt" schaffte lediglich 7,5 Prozent.

Noch geringer fiel im weiteren Verlauf des Abends das Interesse am RTL-Polittalk mit der Grünen-Kanzlerkandidatin aus. Lediglich 550.000 Menschen verfolgten "Am Tisch mit Annalena Baerbock". Der Marktanteil lag bei nur 3,9 Prozent und fiel auch in der Zielgruppe mit 5,3 Prozent nicht viel besser aus. Auch hier musste sich der Privatsender klar der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz geschlagen geben, denn im ZDF meldete sich "Markus Lanz" mit starken 11,7 Prozent beim jungen Publikum zurück.

Insgesamt verzeichnete der Lanz-Talk ab 22:48 Uhr im Schnitt 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für 15,8 Prozent Marktanteil sorgten. Das anschließende "heute-journal update" kam ab kurz nach Mitternacht schließlich auf 1,13 Millionen Zuschauende, die 14,1 Prozent Marktanteil entsprachen. Zum Vergleich: Das "RTL-Nachtjournal" hielt noch 650.000 Menschen wach.