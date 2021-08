Gleich drei Reality-Formate traten am Mittwochabend zur besten TV-Sendezeit gegeneinander an. Allzu viel vom Quotenkuchen bekam aber keine der Sendungen ab. So reichte es etwa für eine weitere Folge der Produktion "Die Bachelorette" bei RTL nur noch für 8,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Schon in der Vorwoche hatte die Staffel mit Bachelorette Maxime einen neuen Quoten-Tiefstwert aufgestellt, damals lag das Ergebnis noch bei 8,9 Prozent. Nun ging es also nochmals bergab. 0,49 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten die lineare Ausstrahlung ein, insgesamt lag die gemessene Reichweite am Mittwoch ab 20:15 Uhr bei 1,07 Millionen. Im Triell der Reality-Sendungen hatte das Flirtformat immerhin hauchdünn die Nase vorn.

"Promi Big Brother" meldete sich mit der drittletzten Folge der laufenden Staffel aus Köln und bestätigte den Eindruck, dass der Staffel inzwischen ein wenig die Luft aufgeht. Nachdem am Dienstagabend ein Negativrekord mit 7,5 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten gemessen wurde, stiegen die Werte 24 Stunden später nur leicht an. Sat.1 erzielte mit der Live-Sendung nun 7,6 Prozent. Insgesamt verbesserte sich die gemessene Reichweite um rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und landete nun bei 1,27 Millionen.

Einzig RTLzwei kann mit seinem "Kampf der Realitystars" halbwegs zufrieden sein. Die Produktion sicherte sich im Schnitt 7,6 Prozent Marktanteil, gegenüber der Vorwoche legte sie somit um zwei Zehntel zu. Gemessen am eigentlichen Senderschnitt liegt die Produktion weiter im absolut grünen Bereich. Fakt ist aber auch, dass es vor dem Start der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel noch besser für das Format aussah. Teils wurde die Marke von elf Prozent in der Zielgruppe überboten. Die neueste Folge, die am Mittwoch lief, kam bei RTLzwei nun auf 0,75 Millionen Zuschauende, der Staffelrekord liegt bei etwas mehr als 1,3 Millionen.

Mit 7,3 und 6,7 Prozent Marktanteil schlossen sich ab 22:45 Uhr beim Sender zwei Episoden von "Naked Attraction" an, somit lag RTLzwei am späteren Abend knapp vor Sat.1. Dort sicherte sich eine weitere Ausgabe der "Promi Big Brother Late Night Show" 6,6 Prozent. 0,7 Millionen Fans des Großen Bruders schalteten diese im Schnitt ein. Bitter verlief derweil auch die am Mittwoch gesendete Ausgabe des neuen RTL-Nachrichtenmagazins "RTL Direkt", die mit 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht allzu gefragt war und auch in der Zielgruppe angesichts von 6,2 Prozent nicht funktionierte. "stern TV", gestartet um 22:35 Uhr, verbesserte sich schließlich auf 9,5 Prozent.

RTL kam am Mittwoch auf 8,9 Prozent Tagesmarktanteil – kein gutes Ergebnis für den Sender. Es reichte aber für die Pole Position, die man vor Sat.1 (mit 7,8%) und dem ZDF mit 7,6 Prozent belegte.