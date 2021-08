Bei RTL ist am Samstagabend eine Show zu sehen gewesen, in der man mithilfe von zahlreichen Promis den "Millionen Alltagshelden" Danke sagen wollte. 1,35 Millionen Menschen sahen sich "RTL sagt Danke!" an, schon das spricht nicht für ein überwältigendes Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Reichweite in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 520.000, in dieser Altersklasse wurden dann auch nur 9,8 Prozent Marktanteil gemessen.

Damit musste sich RTL zur besten Sendezeit ProSieben deutlich geschlagen geben. Dort unterhielt eine neue Ausgabe von "Schlag den Star" mit Evelyn Burdecki und Sophia Thomalla nämlich 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 700.000 davon kamen aus dem werberelevanten Alter. Trotz einer Laufzeit bis 01:30 Uhr hatte ProSieben also eine höhere Reichweite als RTL, deren Show um kurz nach Mitternacht endete. 14,7 Prozent Marktanteil erzielte "Schlag den Star" letztendlich.

Trotz der starken Primetime blieb ProSieben am Samstag bei einem einstelligen Tagesmarktanteil hängen, mit 9,6 Prozent war man aber der erfolgreichste Sender beim jungen Publikum. Zwar erzielten noch einige Sitcoms am Vormittag mehr als 10,0 Prozent Marktanteil, am Nachmittag und Vorabend sah es mitunter aber sehr schlecht aus. RTL lag am Samstag sogar bei nur 6,9 Prozent, in der Daytime konnte eigentlich nur "RTL Aktuell" überzeugen, alle anderen Formate liefen enttäuschend.

Mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als RTL und ProSieben zusammen erzielte Das Erste - und das ebenfalls mit einer Show. 3,25 Millionen Menschen sahen sich "Hirschhausens Quiz des Menschen" an, das hatte 13,6 Prozent Marktanteil zur Folge. Und auch beim jungen Publikum lief es mit 8,7 Prozent recht gut. Den Primetime-Sieg holte sich aber das ZDF mit einem Krimi: "Stralsund - Das Manifest" unterhielt 5,60 Millionen Menschen, das entsprach 21,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 7,0 Prozent drin. In der Endabrechnung lag das ZDF beim Gesamtpublikum dann auch ganz vorn: 12,8 Prozent betrug der Tagesmarktanteil der Mainzer, Das Erste erzielte einen Prozentpunkt weniger. Und mit deutlichem Abstand auf Platz drei: RTL mit nur 5,9 Prozent.

Richtig gut lief es zur besten Sendezeit übrigens auch für den NDR: "Die größten Schlager-Kulthits der 70er" erreichte 1,44 Millionen Menschen ab 20:15 Uhr, damit lag der Sender noch vor RTL. Die bundesweit gemessenen 5,7 Prozent sind ein schöner Erfolg für den Sender, im Sendegebiet waren 10,3 Prozent drin.